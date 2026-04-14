Episcopul Benedict îndeamnă la trăirea credinței: Să avem această bucurie de a ne întâlni cu Domnul

Episcopul Benedict al Sălajului a îndemnat la trecerea de la simpla auzire a Învierii la o întâlnire personală cu Hristos cel viu: „Fiecare în parte să avem această bucurie de a ne întâlni cu Domnul”.

Preasfinția Sa a oficiat luni, în a doua zi de Paști, Sfânta Liturghie la Biserica „Sf. Proroc Daniel și Sf. Mare Mucenic Gheorghe” din Jibou.

Ierarhul a explicat că această întâlnire nu este automată, ci presupune un parcurs interior, în care credința devine trăire și experiență personală.

„Credința este din auzire, ne va spune Sfântul Apostol Pavel, și am auzit despre înviere, și ni se proclamă învierea în fiecare an, în fiecare duminică, și este mesajul central al Bisericii. Însă de la această proclamare a învierii și până la întâlnirea personală a noastră cu Hristos cel înviat, este un drum”

„La alții poate mai puțin. Însă la alții mai mult sau chiar o viață întreagă. Și cred că de fapt este dorul nostru cel mai lăuntric și dacă aș pune această întrebare ce ne-am dorit cel mai tare, stând în biserică, este cu siguranță această întâlnire personală cu Hristos cel înviat”, a adăugat Preasfințitul Părinte Benedict.

Așteptarea lucrătoare

Episcopul Sălajului a subliniat că perioada dintre Înviere și arătarea lui Hristos Apostolului Toma este „un răstimp al așteptării”.

„Domnul Hristos s-a arătat celor zece apostoli, lipsind Toma, și s-au bucurat de prezența Celui înviat în care și-au pus toată nădejdea. Dar Sfântul Apostol Toma a fost trist, a fost mâhnit pentru lipsa sa de la această întâlnire deosebită”.

Așteptarea lui Toma devine plină de sens duhovnicesc prin „dorința sa intensă ca și el să aibă parte, ca și ceilalți, de întâlnirea directă cu Domnul Hristos cel înviat”, care se reflectă în dorul fiecărui om după Dumnezeu.

„Nu este suficient o proclamare a Evangheliei Învierii, ci suntem chemați și avem această șansă de întâlnire personală cu Domnul. Am zis că este așteptare, dar și lucrătoare. Ce nu ar da omul sau ce nu ar face omul dacă ar ști câtă bucurie se trăiește atunci când există o întâlnire personală cu Domnul?”.

Tendințele lumii actuale

Episcopul Benedict a atras atenția asupra tendinței moderne de a căuta certitudini: „Ne-am dori ca viața noastră să se întâmple sub chipul unei rețete. (…) Dar să avem siguranța că la sfârșitul pașilor ne vom fi împlinit misiunea și că vom întâlni pe Domnul”.

„Uneori lucrurile sunt atât de complexe încât nu putem să deslușim vreun înțeles a ceea ce trăim”, a adăugat ierarhul.

Tendința lumii actuale se manifestă prin izolare spirituală și individualism: „Lipsa de unitate ne conduce la dezordine. Dar lipsa de unitate ne lipsește și de prezența lui Hristos. (…) De ce nu este Hristos prezent în mijlocul nostru? Pentru dezbinarea pe care noi o trăim”.

„În biserică venim să ne cunoaștem unii pe alții, să ne susi este sținem unii pe alții, să ne respectăm unii pe alții, să învățăm solidaritate, să nu avem așteptări că Hristos se va sălășlui în viața noastră dacă noi ne vom comporta într-un mod solitar”, a subliniat Preasfinția Sa.

Preasfințitul Părinte Benedict a încheiat cu un îndemn la a trăi în iubire, comuniune și credință: „Să vină Domnul Hristos și în viața noastră și să ne bucurăm de învierea Lui și, în felul acesta, cum i s-a adresat Mariei Magdalena, să ni se adreseze și nouă, pe nume”.

Foto credit: Trinitas TV / Apr 13, 2026