Învierea Domnului la Vârșeț: Procesiune comună a ortodocșilor sârbi și români

Ortodocșii români din Vârșeț, Serbia, au participat, alături de ortodocșii sârbi, la tradiționala procesiune din noaptea de Înviere.

Seara a început în comunitatea românească la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului”, unde Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, a oficiat ceremonia primirii Sfintei Lumini. Din soborul care s-a alăturat ierarhului au făcut parte clerici din tot cuprinsul eparhiei, iar între credincioși s-au aflat mulți români din localitățile regiunii sârbe Voivodina.

„Lumina pe care o primim nu este doar o lumină văzută, trecătoare, ci este semnul lucrării lui Dumnezeu în lume, mărturia vie a Învierii lui Hristos, Care luminează întunericul păcatului și al morții”, a spus Preasfințitul Părinte Ieronim.

Procesiune interortodoxă de Înviere

La miezul nopții, Părintele Episcop Ieronim a oficiat Slujba Învierii, iar comunitatea românilor din Vârșeț, împreună cu clericii și ierarhul lor, a participat la procesiunea comună alături de comunitatea sârbă, în fruntea căreia s-a aflat Înaltpreasfințitul Părinte Nikanor, Mitropolitul Banatului (Sârbesc).

Cele două cete de clerici și credincioși s-au întâlnit în centrul orașului, în locul martirizării Sfântului Ierarh Teodor, Episcopul Vârșețului, unde au oficiat împreună rânduiala liturgică stabilită.

Înaltpreasfințitul Părinte Nikanor a evidențiat comuniunea frățească dintre cele două comunități ortodoxe, subliniind că „Învierea Domnului ne adună pe toți într-o singură mărturisire de credință și într-o singură dragoste, dincolo de orice granițe sau diferențe omenești”.

De asemenea, ierarhul a arătat că „lumina Învierii este izvor de pace și împăcare, o pace de care lumea de astăzi are atât de multă nevoie, o pace care izvorăște din Hristos Cel biruitor asupra morții”.

La rândul său, Preasfințitul Părinte Ieronim a mulțumit ierarhului și întregii Biserici Ortodoxe Sârbe, pentru buna colaborare și conviețuire, subliniind dimensiunea fraternă a acestei comuniuni.

„În această noapte sfântă, suntem chemați să trăim nu ca membri ai unor comunități separate, ci ca o singură familie în Hristos, unită prin aceeași credință și aceeași bucurie a Învierii”, a spus ierarhul român.

Preasfinția Sa a îndemnat la trăirea concretă a iubirii creștine, amintind că „îndemnul pascal de a ne îmbrățișa unii pe alții nu este doar un gest simbolic, ci o chemare la iertare, la împăcare și la comuniune reală între oameni”.

„Învierea Domnului descoperă adevărata vocație a omului, aceea de a trăi în comuniune veșnică cu Dumnezeu, depășind limitele firii căzute și ale existenței marcate de păcat și moarte”, a adăugat Părintele Episcop Ieronim.

„Lumina Învierii nu luminează doar exterior, ci pătrunde în adâncul ființei umane, transfigurând mintea și inima, și redând omului sensul autentic al existenței sale, acela de a deveni purtător de Dumnezeu și mărturisitor al iubirii Sale în lume.”

Învierea, temelia vieții noastre

După procesiune, Episcopul Daciei Felix a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala Episcopală din Vârșeț.

În cuvântul de învățătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii, chiriarhul a evidențiat profunzimea teologică a Praznicului Învierii, arătând că „Învierea lui Hristos nu este doar un eveniment din trecut, ci este temelia vieții noastre, începutul unei existențe noi, transfigurate”.

Foto credit: Episcopia Daciei Felix