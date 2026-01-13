Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

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Pr. Ioan Cozma, durere, dar și recunoștință smerită după înmormântarea fiului, Matei

Părintele Ioan Cozma a transmis câteva gânduri de recunoștință smerită pentru toți cei care i-au sprijinit familia. Declarațiile au fost făcute pentru Antena 3 sâmbătă, la Mănăstirea Buciumeni din jud. Suceava, unde părintele și-a înmormântat fiul de 14 ani, Matei.

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Sf. Grigorie de Nyssa, promotor al teologiei persoanei, cinstit la Biserica Domnița Bălașa din Capitală

Biserica „Domnița Bălașa”, Paraclis Patriarhal, și-a cinstit sâmbătă ocrotitorul, pe Sfântul Ierarh Grigorie, Episcopul Nyssei.

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PS Macarie a slujit în cea mai veche parohie românească din Scandinavia

Episcopul Macarie al Europei de Nord a săvârșit duminică Sfânta Liturghie în parohia românească „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Stockholm, cea mai veche din Scandinavia.

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Mitropolitul Ioan a oferit hrană persoanelor fără adăpost

Mitropolitul Ioan al Banatului, a oferit duminică hrană caldă persoanelor fără adăpost de la Centrul de Servicii „Sfântul Francisc” din Timișoara.

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Generația Z și întoarcerea la creștinism: Creștere de la 4% la 16% a participării tinerilor britanici la viața religioasă

Interesul pentru creștinism este în creștere în rândul tinerilor din Marea Britanie, arată datele unui raport al Bible Society. Participarea tinerilor cu vârste între 18 și 24 de ani la viața religioasă a crescut de patru ori în ultimii șase ani.

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