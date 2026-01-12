Pr. Ioan Cozma, durere, dar și recunoștință smerită după înmormântarea fiului, Matei

Părintele Ioan Cozma a transmis câteva gânduri de recunoștință smerită pentru toți cei care i-au sprijinit familia. Declarațiile au fost făcute pentru Antena 3 sâmbătă, la Mănăstirea Buciumeni din jud. Suceava, unde părintele și-a înmormântat fiul de 14 ani, Matei.

„Gândul este foarte greu ca să pot să-l descriu acum, dar dau slavă lui Dumnezeu, după tot ce s-a întâmplat, că am avut oameni minunați care mi-au fost aproape din primul moment de când am aflat de tragedie”, a spus Părintele Ioan Cozma.

„Și s-a făcut tot efortul, firescul lucrurilor, cum ar trebui să faci de fiecare dată s-a făcut acum pentru familia mea.”

El i-a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților.

„M-a sunat pe drum și mi-a zis: Părinte, cu toții suntem alături. Tot județul Suceava a sărit în ajutor și sunt recunoscător cât oi trăi pe fața pământului”, a spus Părintele Ioan Cozma.

Personalul medical de la Spitalul Clinic de Urgență Județean Suceava l-au lăsat pe preot să intre la Terapie Intensivă la orice oră, pentru a-și vedea familia.

„Dau slavă Dumnezeu pentru tot ceea ce s-a întâmplat și pentru evoluția familiei la spitalul județean. Am fost bine primit, cu brațele deschise, de la primul om de la pază începând, de jos până sus, la doamna manager, domnul director”, a adăugat preotul.

„Nu am cuvinte să le mulțumesc pentru tot ceea ce au făcut.”

Părintele Ioan Cozma a transmis binecuvântări și mulțumiri tuturor celor implicați în acțiunile de sprijin pentru familia greu încercată – atât medici, cât și membri ai comunităților sucevene.

„Să-i binecuvinteze Dumnezeu, să-i întărească pe toți și să facă ceea ce este firesc, cum a lăsat Dumnezeu în mintea omului, ca să putem trăi în comuniune pe pământ!”

Sprijinul continuă. În parohiile din eparhie se face colectă pentru a ajuta la tratamentul și recuperarea celorlalți patru copii și a doamnei preotese Diana.

Membrii familiei sunt încă internați în stare gravă, după ce mașina în care erau s-au răsturnat în râul Bistrița la ieșirea din Vatra Dornei.

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Foto credit: TikTok / Antena 3 Suceava (captură ecran)