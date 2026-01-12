PS Macarie a slujit în cea mai veche parohie românească din Scandinavia

Episcopul Macarie al Europei de Nord a săvârșit duminică Sfânta Liturghie în parohia românească „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Stockholm, cea mai veche din Scandinavia.

Preasfinția Sa a vorbit despre bucuria comuniunii de la Sfânta Liturghie și despre mărturia pe care comunitatea românească o dă în inima capitalei Suediei.

„Mă bucur că vă spovediți regulat, că vă împărtășiți cu Trupul și Sângele Mântuitorului Iisus Hristos, alături de copii, foarte des, continuu, și simt că această comunitate euharistică, cea mai veche din Scandinavia, este foarte vie”, a spus Episcopul Europei de Nord.

„Vă mărturisesc că de-a lungul anilor, mulți scandinavi, din curiozitate, au intrat la Sfânta Liturghie și au rămas pentru totdeauna în Liturghia Bisericii, devenind creștini ortodocși”.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Macarie a oficiat Taina Botezului pentru Teodora, copilul lui Ioan-Georgian și al Abigaelei-Cosmina Sterioiu.

Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Stockholm a fost înființată în data de 1 noiembrie 1971, de către părintele Alexandru Ciurea, numit paroh de către Preafericitul Părinte Justinian Marina, Patriarhul României de atunci.

Foto credit: Facebook / Episcopia Europei de Nord