Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate miercuri pe Basilica.ro.

Protosinghelul Arsenie Irimiea: Hristos refuză să trateze omul doar în registrul urgenței văzute

„Hristos refuză să trateze omul doar în registrul urgenței văzute”, a subliniat protosinghelul Arsenie Irimiea, starețul Mănăstirii „Schitul Darvari” din București. Părintele a explicat că Domnul nu se oprește la simptomele suferinței, ci lucrează vindecarea profundă a omului.

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Arhim. Nicodim Petre a vorbit la Societatea Ortodoxă a Femeilor Române Iași despre curajul femeii credincioase

Arhim. Nicodim Petre, consilier la Sectorul Misiune al Arhiepiscopiei Iașilor și starețul Mănăstirii Bucium din Iași, a fost luni invitatul Societății Ortodoxe a Femeilor Române Iași (SOFR).

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De vorbă cu părintele Maxim Melinti din Basarabia: Interviu despre preoții basarabeni din trecut și din prezent

Parohia „Acoperământul Maicii Domnului” din Ghidighici, aflată sub oblăduirea Mitropoliei Basarabiei, este astăzi un punct de reper pe harta spirituală a regiunii. Comunitatea este recunoscută pentru evenimentele sale de amploare și pentru modul în care reușește să adune, la fiecare mare praznic, sute de inimi într-o singură rugăciune.

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Asociația Glasul Vieții a părintelui Dan Damaschin va avea un punct de misiune permanentă

În vecinătatea Bisericii „Sfântul Arhidiacon Ștefan” din cartierul Țicău al Iașilor se construiește Centrul de Asistență Socială „Sfântul Arhidiacon Ștefan”, viitoarea bază operațională a Asociației Glasul Vieții, fondată de părintele Dan Damaschin.

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Pasagerii care pleacă de pe aeroporturile din București pot avea până la 2 litri de lichide în bagajul de mână

Pasagerii care pleacă de pe aeroporturile „Henri Coandă” și Băneasa pot transporta, începând de miercuri, lichide, aerosoli și geluri în recipiente de până la 2 litri în bagajul de mână, a anunțat Compania Națională Aeroporturi București (CNAB).

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