Arhim. Nicodim Petre a vorbit la Societatea Ortodoxă a Femeilor Române Iași despre curajul femeii credincioase

Arhim. Nicodim Petre, consilier la Sectorul Misiune al Arhiepiscopiei Iașilor și starețul Mănăstirii Bucium din Iași, a fost luni invitatul Societății Ortodoxe a Femeilor Române Iași (SOFR).

Părintele arhimandrit a susținut, în Sala Sinaxar a Muzeului Mitropolitan din Iași, conferința „Între Cruce și Înviere: despre curajul femeii credincioase”, moderată de Daniela Naclad, președinta SOFR.

Invitatul a vorbit despre parcursul de la Cruce la Înviere și despre curajul femeilor mironosițe.

De asemenea, arhimandritul a împărtășit numeroase exemple din vasta experiență pastorală, prin care a subliniat importanța femeii în viața de familie: prin rugăciune, jertfă și răbdare, femeia creează căldura și frumosul în familie și devine un stâlp în valurile vieții.

Jertfa femeii în familie

Prin naștere, femeia își poartă crucea – oferă lumii un nou suflet. Educația pe care o oferă femeia pruncului este o înviere. A purta crucea în viața de zi cu zi înseamnă asumarea responsabilităților aparent mărunte, dar care dau echilibru, a explicat părintele arhimandrit.

Femeia se remarcă prin capacitatea de jertfă pentru ceilalți, a adăugat invitatul evenimentului, care a oferit exemple ca Sfânta Monica – mama Sfântului Augustin, Anița Nandriș-Cudla – autoarea cărții „20 de ani în Siberia” sau Aspazia Oțel Petrescu.

Conferința a fost urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri care le-a ajutat pe participante să-și clarifice căutările personale.

Foto credit: Doxologia.ro