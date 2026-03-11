De vorbă cu părintele Maxim Melinti din Basarabia: Interviu despre preoții basarabeni din trecut și din prezent

Parohia „Acoperământul Maicii Domnului” din Ghidighici, aflată sub oblăduirea Mitropoliei Basarabiei, este astăzi un punct de reper pe harta spirituală a regiunii. Comunitatea este recunoscută pentru evenimentele sale de amploare și pentru modul în care reușește să adune, la fiecare mare praznic, sute de inimi într-o singură rugăciune.

Această misiune vie este susținută de preoții slujitori Maxim Melinti, parohul bisericii, și Vasile Manică. Împreună, ei transformă viața liturgică într-un sprijin concret pentru întreaga comunitate.

Interviu realizat de Artemie Ixari pentru Basilica.ro

Părinte Maxim, suntem în Postul Mare, o perioadă de introspecție, dar și de intensă activitate parohială. Cum reușește comunitatea de aici, de la Ghidighici, să îmbine asceza specifică perioadei cu misiunea socială și administrativă pe care o desfășurați?

Pr. Maxim Melinti: După cum cunoaștem, Biserica este o instituție divino-umană, iar activitatea ei nu se limitează doar la planul liturgic-sacerdotal. Biserica are menirea să învețe, să ajute și să se manifeste în spațiul public, pentru a fi aproape de orice cetățean.

Pornind de la aceste idei, comunitatea noastră s-a declarat mereu a fi o oază de liniște și pace prin viața ei mistică, dar și o „insulă a fericirii” (așa cum am numit centrul nostru social), unde fiecare poate primi mângâierea și suportul necesar, atât material, cât și moral-spiritual.

Cu alte cuvinte, Biserica este locul care tinde să îl sfințească pe om, ajutându-l să-și recapete speranța și încrederea prin oferirea unui sprijin social, material și psihologic.

Contribuția clericilor basarabeni la Unire

Se apropie ziua de 27 martie, un reper istoric fundamental – unirea Basarabiei cu România. Dincolo de manifestările oficiale de la nivel de eparhie, cum este trăit acest sentiment al unității de neam în viața liturgică și în comunitatea credincioșilor din Basarabia?

Pr. Maxim Melinti: Tradițional, atunci când celebrăm un eveniment de ordin istoric, se oficiază o slujbă solemnă, însoțită neapărat de o predică în care elucidăm importanța sărbătorii și actualitatea ei pentru vremurile în care trăim.

Societatea noastră, prin diferite forme — presă și social media —, a devenit tot mai debusolată, fiind împărțită în diverse tabere sociale, politice și confesionale; din păcate, aceasta rămâne manipulată și sfâșiată. Personalități celebre au fost trecute pe lista „elementelor dușmănoase”, iar meritele lor au fost profanate și desacralizate.

Menirea clericilor: Să spună adevărul

Menirea noastră, a clericilor Bisericii Ortodoxe Române, este să vorbim argumentat despre adevăr și despre motivul pentru care unitatea poporului român nu este un moft, ci o necesitate firească pentru care s-au jertfit mii de înaintași. De aceea, o predică bine pregătită, însoțită de un îndemn la pace și iubire frățească, trebuie să fie nelipsită de la amvonul bisericilor noastre.

Or, Hristos a cucerit lumea întreagă doar cu pace și iubire. Să nu uităm efortul clerului basarabean la realizarea acestei Uniri: arhimandritul Gurie Grosu, devenit ulterior primul mitropolit al Basarabiei, egumenul Dionisie Erhan, devenit episcopul Cetății Albe-Ismail, preoții Alexandru Baltaga, Alexe Mateevici, Andrei Murafa, Mihail Berezovschi și mulți alții.

La nivelul eparhiei sunt programate diverse evenimente cu ocazia acestei sărbători naționale și spirituale. Care este mesajul central pe care Biserica dorește să îl transmită societății în acest context jubiliar?

Pr. Maxim Melinti: Aici cred că putem adăuga doar cuvintele marelui nostru poet Vasile Alecsandri: „Amândoi avem un nume, / Amândoi o soartă-n lume. / Eu ți-s frate, tu mi-ești frate, / În noi doi un suflet bate!” (Hora Unirii). Unitatea în credință și în duhul iubirii frățești — iată care este speranța noastră și visul nostru comun.

Sunteți un preot foarte apropiat de tineri. Într-o lume tot mai digitalizată și fragmentată, cum putem face ca valorile Ortodoxiei și memoria înaintașilor de la 1918 să devină actuale și atractive pentru noua generație?

Pr. Maxim Melinti: Astăzi, social media ne oferă o platformă extraordinară pentru misiunea catehetică. Pe diferite rețele putem și trebuie să căutăm sufletele rănite, dezorientate și descurajate. Nu trebuie să fim ca un „angajat al securității”, ci o voce caldă, expresivă și prietenoasă.

Cum formăm copiii

Vă rugăm să ne prezentați în câteva cuvinte activitățile Școlii Duminicale din parohie.

Pr. Maxim Melinti: Duminică de duminică, parohia noastră desfășoară lecții catehetice în cadrul Școlii Duminicale pentru copii. Fiecare lecție începe cu o masă pregătită cu multă dragoste de către creștinii noștri.

Apoi urmează vizionarea unui filmuleț tematic, după care copiii primesc fișe didactice și desfășoară activități educative, studiind Sfânta Scriptură și Învățătura Bisericii Ortodoxe. Lecțiile sunt coordonate de către părintele Vasile Manică.

În cadrul acestor întâlniri, oferim copiilor nu doar noțiuni din Catehismul Ortodox, ci abordăm periodic și teme de ordin social, discutând despre problemele cu care tinerii se confruntă acasă, la școală sau în societate. Aceste lecții îi ajută pe copii să își înțeleagă menirea, importanța vieții și valoarea chipului dumnezeiesc pe care îl poartă fiecare om.

Rugăciune pentru unitate națională

Cititorii Agenției de Știri Basilica privesc cu multă dragoste și interes către viața bisericească din Basarabia. Ce mesaj aveți pentru ei?

Pr. Maxim Melinti: Voi cita din testamentul Sfântului Ierarh Dionisie Erhan, Episcopul Cetății Albe-Ismail, considerat „duhovnicul” Unirii, care, alături de Gurie Grosu, a susținut unirea Basarabiei cu Patria-Mamă:

„Neamului meu întreg îi doresc întregirea granițelor și atingerea tuturor idealurilor la care am aspirat noi și strămoșii noștri și pentru care noi adesea ne-am pus în primejdii mari… Cu limbă de moarte îndemn pe toți la unire, bărbăție și credință întru apărarea sărăciei și moșiei românești… Fraților români, să faceți ca tot ce-i românesc să fie veșnic și nepieritor.”

Așadar, să ne rugăm Bunului Dumnezeu să ne ajute să redobândim unitatea națională — cea care altădată a fost realizată cu multă jertfă și eforturi spirituale și culturale — spre slava Bisericii lui Hristos și spre binele poporului român.

Foto credit: Basilica.ro / Artemie Ixari