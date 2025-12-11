Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate ieri pe Basilica.ro.

Harul lui Hristos lucrează prin voi spre binele Bisericii: Patriarhul Daniel a hirotesit noi duhovnici

„Vă dorim mult ajutor la Dumnezeu, să mergeți cu bine acasă și să fiți bucuroși că harul lui Hristos lucrează prin voi spre binele Bisericii și spre bucuria credincioșilor”, le-a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel miercuri preoților pe care i-a hirotesit duhovnici la paraclisul Reședinței Patriarhale.

Citește mai mult.

Primul concert susținut de Grupul psaltic Tronos la Mănăstirea Cernica a marcat 75 ani de la canonizarea Sf. Ier. Calinic

Grupul psaltic Tronos, condus de Arhid. Mihail Bucă, Protopsaltul Catedralei Patriarhale, a cântat miercuri pentru prima dată la Mănăstirea Cernica din județul Ilfov.

Citește mai mult.

Parohia românească din Colmenar Viejo, Spania, a aniversat un deceniu de la înființare

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, a săvârșit Sfânta Liturghie, duminică, în Parohia românească din Colmenar Viejo, cu ocazia aniversării a unui deceniu de la înființare.

Citește mai mult.

Un nou lăcaș de cult va fi construit la Mănăstirea Livezile: Este o necesitate, datorită numărului mare de credincioși

La Mănăstirea „Nașterea Sf. Ioan Botezătorul” – Livezile din județul Alba va fi construit un nou lăcaș de cult, datorită numărului mare de credincioși care participă regulat la Sfânta Liturghie.

Citește mai mult.

Moaștele Sfântului Apostol Andrei vor fi duse la hramul unei biserici din Republica Moldova

Moașele Sfântului Apostol Andrei de la Catedrala Arhiepiscopală din Galați vor fi duse în pelerinaj la hramul unei parohii din apropierea Chișinăului, anunță Mitropolia Basarabiei într-un comunicat de presă.

Citește mai mult.