Un nou lăcaș de cult va fi construit la Mănăstirea Livezile: Este o necesitate, datorită numărului mare de credincioși

La Mănăstirea „Nașterea Sf. Ioan Botezătorul” – Livezile din județul Alba va fi construit un nou lăcaș de cult, datorită numărului mare de credincioși care participă regulat la Sfânta Liturghie.

Piatra de temelie a fost sfințită marți de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei. Noul lăcaș de cult va avea hramurile Sfântul Proroc Ioan Botezătorul și Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul.

Duhovnicul mănăstirii, părintele Siluan, a explicat necesitatea construirii unui nou lăcaș de cult: „Construirea unei noi biserici a devenit o necesitate, datorită numărului mare de credincioși care participă la Dumnezeiasca Liturghie, în special în duminici și în sărbători”.

„Biserica veche, ridicată din lemn, s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru mulțimile de pelerini care trec pragul așezământului monahal. Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, prin bunăvoința și donațiile credincioșilor și prin osteneala obștii, a fost întocmit un proiect pentru noua biserică. Suprafața la sol a locașului de cult va fi de 200 mp”.

Mănăstirea Livezile

Mănăstirea „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” de la Livezile (inițial, Schitul Livezile), situată la 10 km de municipiul Aiud, a fost înființată după anul 1990, ca urmare a dorinței și a credinței lui Petru Irimie, un localnic din comuna Livezile. Piatra de temelie a vechii biserici, ridicate din lemn, a fost așezată în anul 1996.

Biserica a fost pictată între 1998-1999, lucrarea fiind realizată în tehnica tempera de către pictorul George Dăscălescu. Lăcașul de cult a fost sfințit în urmă cu 25 de ani.

Așezământul monahal de la Livezile a fost ridicat la rangul de mănăstire în ședința de lucru a Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Ardealului din octombrie 2020.

Foto credit: Arhiepiscopia Alba Iuliei