Harul lui Hristos lucrează prin voi spre binele Bisericii: Patriarhul Daniel a hirotesit noi duhovnici

„Vă dorim mult ajutor la Dumnezeu, să mergeți cu bine acasă și să fiți bucuroși că harul lui Hristos lucrează prin voi spre binele Bisericii și spre bucuria credincioșilor”, le-a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel miercuri preoților pe care i-a hirotesit duhovnici la paraclisul Reședinței Patriarhale.

„Cu ajutorul Dumnezeu ați trecut examenul de duhovnicie și, sigur, sunteți foarte așteptați acum acasă, în parohii, de către credincioși, pentru spovedanie. Această mare slujire duhovnicească, apostolească, aș spune aici și duhovnicească, este un dar de la Dumnezeu pentru Biserică, deoarece nimeni nu poate intra în Împărăția lui Dumnezeu fără iertarea păcatelor”, a adăugat Patriarhul României.

Preafericirea Sa a amintit că păcatele se iartă prin Botez, după care se iartă prin Sfânta Taină a Spovedaniei, pe care a numit-o taină „a împăcării oamenilor cu Dumnezeu, cu Biserica și cu semenii”.

Duhovnicia, taină a preoției

„Această sfântă taină a preoției arătată în lucrarea de părinte duhovnicesc înseamnă că părintele duhovnicesc este cel care mai întâi se roagă pentru cei ce vin la el cu gând curat să se pocăiască, să se spovedească și să primească iertarea păcatelor”, a mai spus Părintele Patriarh Daniel.

„În același timp, el este un îndrumător duhovnicesc care le arată lumina Evangheliei lui Hristos și îi învață dreapta credință și dreapta viețuire.”

Preafericirea Sa i-a sfătuit pe noii duhovnici să practice echilibrul în canoanele pe care le dau fiilor duhovnicești, deoarece „omul duhovnicesc crește în etape și creșterea aceasta este diferită ca ritm”.

Preotul să fie ca un medic

Preotul trebuie să fie ca un medic, a subliniat Părintele Patriarh Daniel, citând din vechile canoane ale Bisericii: „să nu fie nici prea riguros – prea exigent, nici prea delăsător”.

„Aceasta înseamnă că el trebuie să fie un om de echilibru duhovnicesc și să se pregătească permanent să învețe de la alți duhovnici și din cărțile Sfinților Părinților.”

„Deci această taină a preoției sub formă de duhovnicie este o mare bucurie pentru Biserică, deoarece se înnoiesc sufletele și cresc duhovnicește oamenii, eliberându-se de patimi egoiste, de comportament care e dăunător pentru viața sufletului și a trupului și de asemenea pentru relațiile dintre oameni”, a adăugat Patriarhul României.

Despre milostenia spirituală

Preafericirea Sa a mai amintit că în această perioadă a Postului Nașterii Domnului se pune accentul mult pe rugăciune, pe Spovedanie, pe Împărtășanie și pe milostenie.

„Milostenia acoperă o mulțime de păcate și, dacă nu avem lucruri materiale, oferim celor săraci rugăciune și un sfat bun – un îndemn bun și o învățătură sănătoasă. Toate acestea sunt fapte ale milosteniei sufletești sau spirituale”, a încheiat Preafericirea Sa.

Patriarhul a hirotesit 16 duhovnici din Arhiepiscopia Bucureștilor: Ierom. Gherasim Georgian de la Mănăstirea Schitu Măgureanu și preoții Ioan-Alexandru Burlăcescu, Andrei-Gabriel Costache, Andrei Hlandan, Costin-Alexandru Vișoiu, Bogdan Neacșiu, Marius-Ștefan Ciulu, Vasile Florea, Răzvan Anghelache, Ilie-Emanuel Enoae, Cătălin-Valentin Ivan, Florin-Alexandru Mînzu, Marius-Anton Moțoc, Constantin Nedelcu, Nicolae-George Tache și Ștefan Teliceanu.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel le-a dăruit noilor duhovnici un Molitfelnic, carte care include textele slujbelor folosite pentru diverse binecuvântări, Taine și dezlegări.

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Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu