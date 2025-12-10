Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate ieri pe Basilica.ro.
PS Nectarie de Bogdania, la Mănăstirea Probota: Sf. Nicolae rămâne aproape de toți
Episcopul vicar Nectarie de Bogdania al Arhiepiscopiei Chișinăului a slujit sâmbătă la Mănăstirea Probota din județul Suceava.
Lansare de carte la Palatul Patriarhiei: Mărturisirile a 40 de artiști care au lucrat la mozaicul Catedralei Naționale
Radio Trinitas și Editura Trinitas au lansat, marți, în sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei, cartea de interviuri: „Icoane ale Împărăției Cerurilor. 40 de artiști despre mozaicul Catedralei Naționale”.
Parohia Tălpălari din Iași organizează un târg de Crăciun pentru a susține renovarea lăcașului de cult
Parohia „Nașterea Maicii Domnului” – Tălpălari din Iași organizează, între 12–13 și 20–23 decembrie, un târg de Crăciun caritabil la intrarea în Cinema Victoria. Banii strânși în urma evenimentului vor fi folosiți pentru consolidarea lăcașului de cult.
Episcopia Hușilor a început Caravana „Dar de Crăciun”
Episcopia Hușilor a dat startul celei de-a VIII-a ediții a Caravanei „Dar de Crăciun” cu ocazia sărbătorii Sfântului Nicolae.
Episcopii catolici își exprimă îngrijorarea față de hotărârea CJUE cu privire la căsătoriile între persoane de același sex
Episcopii catolici din Uniunea Europeană avertizează că hotărârea Curții de Justiție a UE (CJUE) privind recunoașterea căsătoriilor între persoane de același sex depășește limitele competențelor europene și riscă să afecteze autonomia statelor membre în definirea instituției căsătoriei.