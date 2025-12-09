PS Nectarie de Bogdania, la Mănăstirea Probota: Sf. Nicolae rămâne aproape de toți

Episcopul vicar Nectarie de Bogdania al Arhiepiscopiei Chișinăului a slujit sâmbătă la Mănăstirea Probota din județul Suceava.

La predică, ierarhul a vorbit despre viața și lucrarea Sfântului Nicolae, subliniind actualitatea modelului său de milostenie.

„Sfântul Nicolae rămâne aproape de toți, asemenea unei lumini care însoțește pașii celui ce caută pe Domnul”.

Mănăstirea Probota a fost zidită în forma actuală în anul 1530, de către domnitorul Petru Rareș, ca necropolă domnească a familiei sale.

In 1993, biserica mănăstirii a fost înscrisă pe Lista Patrimoniului Mondial, în grupul bisericilor din Moldova cu picturi murale exterioare.

Așezată într-un cadru de liniște și frumusețe naturală, mănăstirea este cunoscută pentru frescele sale interioare și exterioare.

Foto credit: Gabriel Nițu