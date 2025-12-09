Parohia Tălpălari din Iași organizează un târg de Crăciun pentru a susține renovarea lăcașului de cult

Parohia „Nașterea Maicii Domnului” – Tălpălari din Iași organizează, între 12–13 și 20–23 decembrie, un târg de Crăciun caritabil la intrarea în Cinema Victoria. Banii strânși în urma evenimentului vor fi folosiți pentru consolidarea lăcașului de cult.

Târgul este susținut de meșteșugarii din parohiile ieșene „Tălpălari”, „Sfântul Andrei” și „Metocul Maicilor”.

Scopul manifestării este strângerea de fonduri pentru consolidarea bisericii și promovarea artizanilor și antreprenorilor locali, prin încurajarea achiziționării produselor acestora și, pe termen lung, a serviciilor pe care le oferă.

De asemenea, în data de 13 decembrie, între orele 16:00-21:00, în curtea Bisericii Tălpălari va fi organizată o continuare a târgului, unde vor fi oferite băuturi de sezon, gustări, ateliere, servicii și produse specifice perioadei de Crăciun și sărbătorii Nașterii Domnului.

Târgul caritabil va fi însoțit de un concert de colinde, care va începe la ora 18:00.

Biserica Tălpălari

Biserica „Nașterea Maicii Domnului” – Tălpălari a fost ctitorită de vistiernicul Iordache Cantacuzino, cumnat și sfetnic de taină al domnitorului Vasile Lupu. Lăcașul de cult a fost sfințit în 1640.

Biserica din centrul Iașiului a primit și numele de „Tălpălari” la sfârșitul secolului 18 în urma unui conflict între breslele care prelucrau pieile. Mitropolitul Gavriil Calimahi a înființat breasla de sine stătătoare a tălpălarilor pentru a opri conflictul, dându-le în grijă biserica vistiernicului Iordache Cantacuzino.

Foto credit: Doxologia.ro / Oana Nechifor