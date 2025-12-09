Episcopia Hușilor a început Caravana „Dar de Crăciun”

Episcopia Hușilor a dat startul celei de-a VIII-a ediții a Caravanei „Dar de Crăciun” cu ocazia sărbătorii Sfântului Nicolae.

Evenimentul face parte din proiectul social-filantropic al Episcopiei Hușilor, organizat prin Asociația „Filantropia Ortodoxă”.

Echipa asociației a vizitat mai multe comunități rurale și a împărțit articole de îmbrăcăminte, dulciuri, jucării și alimente pentru copiii din Protopopiatul Huși.

Totodată, vârstnicilor li s-a asigurat un sprijin esențial prin pachete cu alimente și lemne pentru iarnă.

Caravana „Dar de Crăciun” își continuă activitatea, pe tot parcursul săptămânii, urmând să viziteze parohiile din cele trei protopopiate din Vaslui.

Asociația „Filantropia Ortodoxă” a fost înființată în anul 2018 și este o organizație non-guvernamentală a Episcopiei Hușilor, care desfășoară proiecte social-filantropice. Activitatea asociației urmărește să susțină dezvoltarea comunităților.

Foto credit: Facebook / Asociația Filantropia Ortodoxă Huși