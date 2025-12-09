Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

5 știri importante de luni, pentru ca tu să începi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Icoanele sfinților români athoniți canonizați în 2025 sunt disponibile pentru achiziție pe Colportaj.ro.

Serviciul Colportaj Bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor oferă credincioșilor și tuturor celor interesați posibilitatea de a achiziționa icoanele litografiate ale sfinților athoniți români canonizați în anul 2025 de către Patriarhia Ecumenică.

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Mii de credincioși au cinstit-o pe Sfânta Filofteia la Curtea de Argeș

Mii de credincioși au participat duminică la sărbătoarea Sfintei Mucenițe Filofteia la Curtea de Argeș, ocrotitoarea Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului.

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Lansarea cărții „In servitutem sanctorum”, la Facultatea de Teologie din București: Un imbold pentru tinerele generații

Volumul „In servitutem sanctorum” (În slujba sfinților), semnat de Părintele Dr. Constantin Oprea, a fost lansat, luni, la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din București.

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Moaștele Sf. Cuv. Calistrat au fost aduse la Mănăstirea Timișeni, ctitoria sa

Moaștele Sfântului Cuvios Calistrat, ctitorul Mănăstirii Timișeni și unul dintre marii duhovnici ai Banatului, au fost aduse duminică la așezământul pe care l-a întemeiat, urmând să rămână aici spre cinstire permanentă.

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Preotul comunității românești din Tokyo vorbește despre împlinirile și provocările păstoririi printre japonezi

Într-un interviu acordat revistei Formula AS, părintele Daniel Corîu a vorbit despre bucuriile, dificultățile și neașteptatele colaborări care însoțesc misiunea sa pastorală în Japonia.

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