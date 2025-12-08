Mii de credincioși au cinstit-o pe Sfânta Filofteia la Curtea de Argeș

Mii de credincioși au participat duminică la sărbătoarea Sfintei Mucenițe Filofteia la Curtea de Argeș, ocrotitoarea Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului.

Sfânta Liturghie a fost oficiată în Noua Catedrală Arhiepiscopală de Arhiepiscopul Calinic al Argeșului și Muscelului și de Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Cinstirea sfinților

Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului a subliniat importanța cinstirii sfinților și rolul lor în viața credincioșilor: „E splendid să mergem să cinstim sfinții și să trecem pe la moaștele lor și să rugăm pe Dumnezeu ca prin sfinții Săi să ne tămăduiască”.

„Sfânta Muceniță Filofteia să vă însoțească în fiecare pas pe care îl faceți”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul i-a mulțumit ierarhului argeșean pentru organizarea procesiunii cu moaștele Sfintei Filofteia în Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, desfășurată în luna septembrie la Moinești.

„Au fost zile de lumină și de bucurie. S-au întâlnit duhovnicește Sfânta Muceniță Filofteia cu sora ei duhovnicească, Sfânta Cuvioasă Parascheva și au binecuvântat Țara de Jos a Moldovei”.

Daruri pentru invitați

Prezent la sărbătoarea de la Curtea de Argeș, primarul orașului Dărmănești, Toma Constantin, i-a oferit Înaltpreasfințitului Părinte Calinic o distincție de excelență și recunoștință, iar arhiepiscopul a împărțit invitaților Albumul Aniversar editat la împlinirea vârstei de 80 de ani.

De asemenea, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului a oferit gazdei albumul omagial dedicat pelerinajului cu moaștele Sfintei Filofteia în Protopopiatul Moinești, apărut la Editura Filocalia.

Moaștele Sfintei Mucenițe Filofteia se află la Curtea de Argeș din anul 1396. În timpul Primului Război Mondial, pentru a fi protejate, au fost duse la Mănăstirea Antim din București, iar în anul 1949 au fost depuse în Paraclisul Arhiepiscopal din Curtea de Argeș.

În anul 2018, la împlinirea a 800 de ani de la martiriul sfintei, a fost sfințită Noua Catedrală Arhiepiscopală și cu această ocazie moaștele au fost așezate definitiv în interiorul bisericii din Curtea de Argeș.

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Foto credit: Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului / Cristian Gheorghe