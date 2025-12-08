Lansarea cărții „In servitutem sanctorum”, la Facultatea de Teologie din București: Un imbold pentru tinerele generații

Volumul „In servitutem sanctorum” (În slujba sfinților), semnat de Părintele Dr. Constantin Oprea, a fost lansat, luni, la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din București.

Cartea, care reprezintă o incursiune detaliată în activitatea societății bollandiste, a fost publicată sub egida Editurii Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

La eveniment a asistat Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, părintele arhidiacon Nicolae Iftimiu, consilier patriarhal și Directorul Agenției de știri Basilica, precum și alte personalități.

Demers pentru viitor

Autorul cărții, părintele Constantin Oprea, a subliniat că volumul este rezultatul unei cercetări ample, desfășurate pe parcursul studiilor doctorale.

„O bucurie să lansez acest volum în urma unei trude academice, studiile doctorale, o cercetare care s-a întins pe o durată de șapte ani de zile cu două burse în străinătate, fără de care nu cred că reușeam să aduc în lumină viețile sfinților așa cum au fost zugrăvite și cum au fost scoase de sub praful uitat al istoriei de către societatea bollandistă”.

„Acest demers academic pe care l-am întreprins aș vrea să fie un imbold pentru tinerele generații, pentru studenții de la teologie și nu numai, care doresc să studieze viața sfinților și să vadă modul în care viețile lor au fost percepute în secolele 17, 18, 19 de către societatea vremii de atunci a Europei”, a spus pr. Constantin Oprea.

Rigoare și curaj

Conf. Ioan-Augustin Guriță de la Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a apreciat curajul academic al Părintelui Oprea de a aborda acest subiect complex:

„Când părintele Constantin mi-a spus, am zis este o temă excepțională și l-am încurajat și m-am bucurat foarte mult, pentru că atât Părintele Gabor – Dumnezeu să-l odihnească- , cât și Părintele Constantin, lucrând împreună, și-au asumat cu curaj această lucrare. Și părintele Constantin, atât la Iași, cât și la București, a fost și în Belgia și în Statele Unite, așa cum s-a spus, a încercat să trateze acest subiect cu o responsabilitate specifică.”

Pr. Prof. Emanoil Băbuș de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, a confirmat importanța tezei:

„Lucrarea Părintelui Constantin Oprea, mai întâi a început ca un proiect de teză de doctorat, în urmă cu ceva ani, iar în final am văzut că dânsul a trecut proba aceasta a susținerii tezei de doctorat și iată, acum m-am bucurat că într-un volum foarte frumos, admirabil”.

„Am avut bucuria să lansăm în seara aceasta, de fapt o incursiune în istoria societății bollandiste, care a avut un rol atât de important încât în secolul al 17-lea, în ceea ce privește adunarea studiilor și a manuscriselor legate de viețile Sfinților.”

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Conexiuni cu istoria românească

Prof. Gheorghe Onișoru de la Facultatea de Istorie, Geografie și Științe Sociale din Suceava, a realizat o paralelă istorică, evidențiind contextul în care s-a născut acest curent în Flandra.

„E foarte interesant faptul că în momentul în care se naște acest curent, în Flandra, în Belgia de azi, la noi era o perioadă un pic mai întunecată…”

„Să nu uităm că în momentul în care Jean Bolland scrie primele cinci volume din Viețile Sfinților, în Moldova era un Vasile Lupu și la Târgoviște era un Matei Basarab. Să nu uităm că în 1682 Dosoftei publică o carte care poate fi încadrată acestui curent și să nu uităm că în 1688, aici, la București, apare Biblia lui Șerban Cantacuzino”, a menționat Gheorghe Onișoru.

Felicitări și recomandări

Evenimentul a fost marcat și de aprecieri din mediul academic laic. Rectorul Academiei de Studii Economice din București, Nicolae Istudor, a felicitat autorul:

„Vă rog să îmi permiteți să îi mulțumesc pentru invitație Părintelui Constantin Oprea și să-l felicit pentru faptul că rezultatul unei munci destul de accentuate și în perioadă lungă, tot ce a însemnat această perioadă de studii doctorale, s-a concretizat printr-un volum pe care îl recomand sigur tuturor celor interesați.”

Părintele Constantin Ciprian Blaga, consilier eparhial al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a mulțumit celor prezenți și a exprimat speranța ca Editura Crimca va organiza cât mai des astfel de evenimente culturale în colaborare cu instituțiile teologice.

Lansarea a beneficiat și de un moment artistic, oferit de grupul bucovinean „Străjăncuța”, care a interpretat colinde și cântece patriotice.

Foto credit: Mircea Florescu / Basilica.ro

