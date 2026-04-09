Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ți-am pregătit 5 știri importante de miercuri, ca să începi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Pr. Nicușor Beldiman despre Cina cea de Taină: Nu ceva ne dă viață veșnică, ci Cineva, adică Hristos Domnul

„Nu ceva ne dă viață veșnică, ci Cineva, adică Hristos Domnul”, a subliniat miercuri părintele profesor Nicușor Beldiman, consilier la Sectorul Teologic-Educațional al Administrației Patriarhale.

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Unde locuiesc românii care serbează primii Învierea Domnului: După cât timp încheie slujba Învierii ultimele comunități românești?

Românii ortodocși aflați peste toate meridianele lumii sărbătoresc duminica aceasta Învierea Domnului, în funcție de fusul orar al țării în care locuiesc.

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Monahia româncă Tamar, 22 de ani lângă Patriarhul Ilia: „S-a umplut de har și a fost călăuză”

Patriarhul Ilia al II-lea al Georgiei a trecut la Domnul în data de 17 martie, dar puțini știu că la mănăstirea Cornu din România există o monahie care i-a fost aproape vreme de 22 de ani. „A lucrat pentru smerenie și s-a umplut de har. Și a putut fi călăuză”, spune ea despre vrednicul de pomenire patriarh lul georgian.

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Ce spitale și unități medicale din București asigură urgențele de Învierea Domnului

Direcția de Sănătate Publică (DSP) București a anunțat că nouă spitale pentru adulți și copii, alături de Serviciul de Ambulanță București-Ilfov, vor asigura asistența medicală de urgență în perioada 10–13 aprilie, cu ocazia sărbătorii Sfintelor Paști.

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Președintele României a încurajat echipele care se pregătesc pentru Campionatul Mondial de Robotică din SUA

Președintele României Nicușor Dan s-a întâlnit marți cu opt echipe de robotică la Universitatea de Vest din Timișoara și le-a transmis un mesaj de încurajare înainte de participarea la Campionatul Mondial First Tech Challange din Houston, Statele Unite ale Americii.

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