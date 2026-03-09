Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Patriarhul Daniel: Biserica vie este comuniunea de iubire milostivă

„Biserica vie este comuniunea de iubire milostivă”, a spus Patriarhul Daniel duminică. Cei patru anonimi care-l aduc pe paralitic la Iisus prin acoperișul casei reprezintă Biserica slujitoare și milostivă, a explicat Preafericirea Sa despre Evanghelia Vindecării slăbănogului din Capernaum.

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Mozaicul Catedralei Naționale: Se lucrează la pereții pronaosului și la proiectul iconografic al paraclisului de la demisol

Pictorul bisericesc Daniel Codrescu, coordonatorul lucrărilor de pictură de la Catedrala Națională, a descris miercuri seară, în studioul Jurnalului Trinitas, stadiul lucrărilor la pictura în mozaic a sfântului lăcaș.

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Așezământul Românesc din Ierusalim a oferit Mănăstirii Hozeva o icoană a Sf. Ioan Iacob de la Neamț, „românul sfânt din Țara Sfântă”

Așezământul Românesc din Ierusalim a oferit Mănăstirii Hozeva o icoană a Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, cel numit de Patriarhul Daniel drept „românul sfânt din Țara Sfântă”.

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Premieră la Cancun: Doi tineri mexicani au fost botezați la biserica românească

Doi tineri mexicani au fost botezați la Biserica „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Cancun, marcând o premieră pentru misiunea ortodoxă românească din localitate.

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Cătălina Dima despre rolul de aducătoare de pace și bucurie al femeii: Maternitatea este talantul ei

Agenția de știri Basilica a stat de vorbă cu o doamnă specială: Cătălina Dima, redactor-realizator la Radio Trinitas. De Ziua Femeii, explorăm împreună rostul femeii și feminitatea.

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