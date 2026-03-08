Cătălina Dima despre rolul de aducătoare de pace și bucurie al femeii: Maternitatea este talantul ei

Agenția de știri Basilica a stat de vorbă cu o doamnă specială: Cătălina Dima, redactor-realizator la Radio Trinitas. De Ziua Femeii, explorăm împreună rostul femeii și feminitatea.

Cătălina Dima a studiat filologia, teologia și antropologia culturală și lucrează de 28 de ani în media bisericească. De asemenea, este căsătorită de 25 de ani și, de 17 ani, este preoteasă, fiind soția părintelui Nicolae Dima, slujitor la biserica bucureșteană „Sf. Nicolae Dintr-o Zi”.

„Fetițele trebuie să fie încurajate să-și descopere darurile și puterea, ca, atunci când ajung la maturitate, să-și înțeleagă rolul de femeie, aducătoare de pace și bucurie”, spune jurnalista.

Cât despre contribuția femeii la comunitate, ea vorbește despre darul maternității ca talant specific feminin, pe care îl descrie și în sens spiritual: „puterea de a transmite sens de viață”.

În slujba frumosului

Basilica.ro: Sunteți realizatoarea emisiunii Valori și atitudini de la Radio Trinitas. De ce sunt importante valorile și atitudinile creștine și cum le putem forma sau consolida în oameni?

Cătălina Dima: Valorile și atitudinile creștine sunt acele Daruri de preț. Transpus în metaforă biblică, sunt talanții pe care Dumnezeu ni i-a dat nouă, celor ce trăim în aceste vremuri. Cu aceleași libertăți, de a lucra sau nu cu ei. Cât despre consolidarea lor, în mod trainic, se poate face doar când sunt cultivate în duhul dragostei și prin puterea exemplului.

Par acestea definiții de manual, stereotipii într-un discurs modern motivațional, însă experiența profesională și cea de familie m-au făcut să înțeleg că nu disciplina, că nu perseverența, că nu nevoia de autodepășire și de concurență, nu un bagaj debordant de informații sunt cele care te ajută să evoluezi, care îți dau stabilitate, ci bogăția ta sufletească.

În lumea aceasta tulbure, măcinată de îngrijorări, consum excesiv de „detoate”, uităm cine suntem și ce ne definește. Uităm că noi, fiecare în parte, suntem depozitarul de frumusețe pură, dragoste și bunătate al întregii umanități, al istoriei omenirii, că suntem purtători de duh.

Și aici intervenim noi, vocile de la Radio Trinitas: ni s-a dat misiunea binecuvântată de a aminti asta sau de a face cunoscut, de a fi ambasadori ai valorilor și atitudinilor creștine pe calea undelor.

Eu am ales varianta subtilă de a transmite mesajul teologic și spiritual, elemente de dogmatică și învățătură creștină, prin abordarea subiectelor din zona actualității culturale. Și aici vorbim mai cu seamă despre puterea exemplului: artiști plastici, graficieni, arhitecți, muzicieni, muzeografi, scriitori, cercetători, manageri de instituții care prin profilul meseriei lor slujesc binelui și frumosului.

Și mă consider privilegiată că pot să practic un astfel de jurnalism în aceste timpuri: că pot împărtăși din frumusețea acestei lumi.

Am speranța că sunt o inserție benefică, luminoasă, în viața ascultătorilor, că sunt prietena de care au nevoie. Privilegiată sunt și de faptul că drumul meu se intersectează cu al unor persoane care au făcut din profesia lor profesiune de credință, Oamenii-lumină ai României de azi.

Maternitatea, talantul femeii

Basilica.ro: Femeile au rol important în formarea valorilor și atitudinilor tinerelor generații? În ce fel?

Cătălina Dima: Separarea aceasta pe genuri nu mi-a plăcut niciodată. Cred că și femeile, și bărbații au nu doar un rol, ci o responsabilitate majoră. Responsabilitate însemnând obligativitate. În primul rând, asupra modului în care ei, personal, se prezintă în mediul familial, în comunitățile din care fac parte, la serviciu, în spațiul public.

Revin la puterea exemplului! Valorile se transmit sănătos doar dacă există credibilitate. Nu poți să ceri, dacă nu prezinți tu, personal, o garanție, dacă nu convingi autentic. Autoritatea este dată de comportamentul autentic.

Și revin la întrebarea dumneavoastră: da, femeile pot aduce un plus. Și, din punctul meu de vedere, nu este dat nici de un instrumentar emoțional mai sofisticat, mai complex, nici de capacitatea mai mare de a socializa, nici de spontaneitatea reacțiilor, ci de darul maternității.

Și acesta un talant, maternitatea însemnând puterea de a transmite sens de viață! Nu toate femeile devin mame, însă toate au la îndemână cele necesare pentru a crea acea punte spirituală și emoțională care consolidează credința în veșnicia vieții.

Femeia este aducătoare de pace

Basilica.ro: Ce valori și atitudini și ce trăsături de caracter sunt recomandabile pentru creșterea și educarea fetelor?

Cătălina Dima: Întrebarea dumneavoastră îmi dă posibilitatea să aduc plus de explicații la cele ce am spus mai devreme. Fetițele trebuie să fie încurajate să-și descopere darurile și puterea, ca, atunci când ajung la maturitate, să-și înțeleagă rolul de femeie, aducătoare de pace și bucurie.

Nu trebuie pregătite pentru un război, deși uneori se vor simți ca pe un câmp de luptă, ci pentru a fi omul păcii. Să aibă convingerea că au capacitatea de a comunica din frumusețea aceea care poate mântui lumea.

Nu cred, însă, în rețete. De altfel, mi-ar fi greu să fac și comparații, să spun care sunt diferențele între a fi părinte de fată sau de băiat. Am un singur copil, o fată.

Peste cinci ani, când Ecaterina va avea 20 de ani și deja va fi plecată de acasă (așa ne-a „amenințat”), mi-aș dori să aud de la cei care vor împărți timp si spațiu cu ea că este un om cu care ar dori să se întâlnească în fiecare zi. Și vă invit să vă gândiți dumneavoastră care sunt trăsăturile de caracter pe care le prețuiesc și cu care aș vrea să-mi trimit copilul în lume.

În rest, mă feresc de recomandări. Eu am de spus doar povești adevărate de viață. O să pornesc de la atitudinea care garantează un parcurs sănătos, care stă la baza valorilor și trăsăturilor de caracter: dragostea.

Dragostea aduce cu ea și blândețea, înțelegerea, comunicarea sinceră. Dragostea construiește ziduri de apărare, este armă în cele mai cumplite războaie. Un mediu familial echilibrat, clar, este cel în care un copil crește frumos.

Valorile se primesc în familie

Și, da, părinții sunt obligați să ofere copiilor un context de viață stabil. Tot de la părinți, în mod special din comportamentul lor, trebuie să învețe ce înseamnă disciplina, onestitatea, curajul, empatia.

Din comportamentul lor, trebuie să înțeleagă și care sunt valorile credinței. Îndeplinirea formală a unor ritualuri, a unor obiceiuri, cum ar fi cel de a merge duminica la biserică, de a rosti rugăciuni în diferite momente ale zilei nu este suficient.

Mă întorc la o idee pe care deja am formulat-o, care de altfel este și o convingere a mea, că valorile se transmit sănătos doar dacă există credibilitate. Iar asta vine din elementele ce sunt vizibile, din comportament. Părinții trebuie să fie primele modele.

Și mai e un lucru care nu trebuie neglijat și anume crearea contextului în care copiii să fie convinși că este o alegere personală. Altfel spus, o alegere liberă. Nu e ușor…

Și, da, asta este convingerea mea: valorile se primesc în familie, asta este responsabilitatea părinților, în cadrul școlar ele doar se consolidează și experimentează. Sunt vehement împotriva externalizării educației copiilor noștri. Dacă ei nu știu ce sunt altruismul, compasiunea, corectitudinea, vigilența, este doar vina noastră, a părinților.

Femeile-model inspiră pe toate planurile

Basilica.ro: V-aș provoca la prelungirea acestui moment de reflecție despre rolul femeii în familie și societate. Ar fi de dorit ca femeia să se dedice exclusiv familiei, sau să iasă și în afara căminului, pentru a contribui la societate?

Cătălina Dima: O întrebare grea, bipolaritatea tranșantă a răspunsului ar putea să supere: „femeia la cratiță” sau „femeia îmbrăcată în pantaloni”. Căutând răspunsul autentic, al meu, îmi dau seama că pare că am niște idei….puține și fixe.

Revin la imperativul autenticității: să fii tu însăți, căutându-ți și înțelegându-ți chemarea. Să răspundem la chemările lui Dumnezeu. Faptul că ai sau nu copii, că ai unul sau zece nu este o decizie a ta, viața este rânduită de Dumnezeu. Este dăruită.

Să fii însă cetățean valoros al vremurilor tale ține de opțiunea personală. Apreciez femeile puternice, care își împodobesc feminitatea cu calități intelectuale, sociale și culturale, care iau atitudini publice față de derapajele socio-politice, care sunt implicate în proiecte umanitare, care și-au asumat curajul de a fi lider și formator pentru cauze corecte.

Respect profund și admirație am pentru mamele care au descoperit izvoarele dragostei profunde, care se dăruiesc cu jertfă copiilor lor. Mă raportez cu credință și pioșenie la „femeile din calendar”, femeile sfinte care și-au ascultat mai atent sufletul, care au auzit în lăcașul cel mai de taină acel glas și l-au urmat.

O durere profundă port în suflet, atunci când mă gândesc la femeile martire ale regimurilor opresive, unele doar pentru vina de a fi soții, mame, rude ale cuiva, femeile care au apărat cu prețul vieții credința și valorile neamului lor.

„Dușmancele poporului” sunt pentru mine alte modele din care îmi iau resursele atunci când simt că sunt copleșită. O să dau și un nume: Aspazia Oțel Petrescu. Vocea femeii, pe ton calm, argumentat, convingător, trebuie să fie auzită și în familie și în societate.

Roadele discreției

Basilica.ro: Sunteți și soție de preot. Cum vă simțiți în acest rol, care vine cu responsabilități sporite (concrete sau simbolice) în comunitate?

Cătălina Dima: Preotesei îi pot fi încredințate responsabilități concrete, atunci când echipa de administrare a parohiei nu poate acoperi nevoile comunității. În rest, cred că modelul pe care îl oferă este cel mai important.

Cred în valorile și roadele discreției, modestiei, eleganței, bunului gust și rafinamentului. Am și un răspuns concret: atunci când sunt „on air”, cu sufletul plin vorbesc și prietenilor din Parohia „Sfântul Nicolae Dintr-o Zi”. Cu dragoste și responsabilitate!

Încercările sunt daruri de la Dumnezeu

Basilica.ro: Familia dvs. a trecut printr-un mare test în ultimii ani. O țară întreagă a urmărit cu sufletul la gură evoluția Ecaterinei, fiica dvs. Care au fost cele mai importante ancore, sau puncte de sprijin din perioada în care viața fiicei dvs. atârna de un fir de ață?

Cătălina Dima: Bunii noștri prieteni, credincioșii „cu sufletul la gură” și cu mintea în rugăciune de peste tot din lume! Oameni necunoscuți care s-au lăsat cuprinși de durerea noastră de părinți. Nici nu știți câtă putere aveți fiecare în voi și ce forță avem împreună! Rugăciunea voastră a salvat-o pe Ecaterina!

Este pentru prima dată când vorbesc public despre această încercare. Nu o să vă spun despre ceea ce am trăit eu ca mamă, despre căderile mele, despre grijile pe care încă le am și cu care probabil voi pleca, despre binecuvântarea lui Dumnezeu de a ne-o dărui de două ori pe Ecaterina. O să dau un sfat. Singurul! Credeți în bunătatea oamenilor! Ea există și face minuni!

Vă mai reamintesc și că bunătatea lui Dumnezeu este fără margini, că Maica Domnului este mamă pentru mame, că sfinții nu sunt indiferenți la nevoile noastre. Că rugăciunea este singura cale de a cere.

Momentele de încercare sunt daruri pe care ni le trimite Dumnezeu. O să dau și un al doilea sfat: nu vă lăsați copleșiți de durere; folosiți aceste momente pentru rugăciune. Este darul lui Dumnezeu, de a înțelege puterea ei. Știți expresia „o dată-n viață”.

Ajutor de la sfinți

Basilica.ro: Pe care dintre sfinți îi simțiți că sunt ocrotitori mai apropiați ai familiei dumneavoastră?

Cătălina Dima: În ultimii ani, ne-am extins cercul de prieteni. Nu vreau să supăr pe niciunul. O să vă dau lista Ecaterinei, care, desigur, începe cu sfânta ei ocrotitoare. Apoi, Maica Domnului, care a însoțit-o și i-a dat curaj în timpul comei: i s-a arătat, îmbrăcată în veșmânt roșu, și i-a spus să nu-i fie frică, pentru că se va trezi.

Sfântul Gherasim de Kefalonia, care a ascultat rugăciunea de vindecare pe care au făcut-o oameni din toate colțurile țării. Sfinții Nectarie, Efrem cel Nou, Paisie Aghioritul și Luca al Crimeei, care nu-i uită pe părinții în suferință.

Și Mântuitorul, Care ne-a dat forță și mângâiere prin icoana Deisis din Biserica Spitalului Bagdasar-Arseni. Și cred că Sfântul Nicolae, cu discreția-i cunoscută, a fost maestrul de ceremonii, sau „dirigintele de șantier”. Sper că ni s-au alăturat nu doar din empatie, ci și din simpatie.

Sfaturi pentru tineri

Basilica.ro: Ce sfat aveți pentru familiile tinere care pleacă pe drumul căsniciei?

Cătălina Dima: O familie reușită este o binecuvântare. Baza este dragostea și respectul, asta însemnând disponibilitatea de a construi împreună, evitând tocmai ceea ce asigură succesul în rețetele moderne de performanță socială și profesională: elaborarea unei strategii, hărți de conviețuire sau, la fel de greșit, lăsând lucrurile să se așeze de la sine.

Este și despre adaptare și înțelegere a nevoilor celuilalt. Din când în când, doar se respiră adânc. Nu se cer explicații, nu se caută motivele. Trebuie parcurs ca un exercițiu, inițial, de smerire, ca apoi el să se transforme în esența dragostei între doi soți: cea în care comunică perfect, uneori chiar fără să își vorbească.

După ani de căsnicie, unii soți ajung să semene și fizic, să aibă trăsături definitorii comune. Alegeți-vă Omul, nu vă lăsați doar ales, și porniți împreună spre veșnicie! Sub ocrotirea celui care ne-a creat spre a fi împreună, trup și suflet!

Carte de vizită

Cătălina Dima a făcut parte din prima echipă redacțională a Radioului Trinitas la Iași, în 1998, apoi, la București, din echipa de fondare a Televiziunii Trinitas TV, în cadrul căreia a fost producător general, între 2007 și 2014. De 12 ani realizează emisiunea „Valori și atitudini” la Radio Trinitas.

Femeile și Biserica

Parlamentul României a desemnat luna martie ca Luna Femeilor în România, iar Patriarhia Română a instituit în 2026 Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame). Recent, a avut loc proclamarea publică a canonizării unui număr de 16 femei cu viață sfântă.

Două proiecte editoriale ale Agenției de știri Basilica omagiază femeile în mod special în Anul comemorativ 2026:

Materic digital, care prezintă sfintele cinstite în fiecare lună, omagiind femeile din Biserică incluse în Calendarul Ortodox;

Românce în istorie, care prezintă femei românce care au marcat istoria, de la savante la regine care au lucrat pentru binele românilor și chiar au creat România așa cum o cunoaștem în prezent.

Ambele rubrici demonstrează că femeile pot face aceleași lucruri pe care le împlinesc și bărbații – martiriu, asceză, explorare, știință, mobilizare a comunităților. Dar vocația lor unică și firească, în care sunt neîntrecute, rămâne maternitatea, expresie a iubirii jertfelnice.

Foto credit: Mitropolia Germaniei (deschidere)