Așezământul Românesc din Ierusalim a oferit Mănăstirii Hozeva o icoană a Sf. Ioan Iacob de la Neamț, „românul sfânt din Țara Sfântă”

Așezământul Românesc din Ierusalim a oferit Mănăstirii Hozeva o icoană a Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, cel numit de Patriarhul Daniel drept „românul sfânt din Țara Sfântă”.

Gestul reflectă legătura duhovnicească dintre România și Țara Sfântă. Această legătură este asociată cu viața și activitatea Sfântului Ioan Iacob, ale cărui moaște se află în biserica Mănăstirii Hozeva, situată de-a lungul râului Cherit, unde a trăit Sfântul Prooroc Ilie.

„Prin această icoană, aducem înapoi, la locul său de sfințenie, chipul celui care mijlocește neîncetat pentru noi”, a spus Arhimandritul Ioan Meiu, superiorul Așezămintelor Românești din Țara Sfântă.

Sfântul Ioan Iacob

Originar din județul Neamț, Sfântul Ioan Iacob a intrat în monahism, unde a primit numele Sfântului Ioan Botezătorul.

În 1936 a ajuns în Țara Sfântă, unde a rămas până în vara anului 1947, la Mănăstirea Sfântul Sava.

Chiar în acel an a fost hirotonit preot de sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, în Biserica Sfântului Mormânt și a fost numit egumen la Schitul românesc „Sfântul Ioan Botezătorul” de la Iordan.

Peste șapte ani a intrat în obștea Mănăstirii „Sfântul Gheorghe Hozevitul”. După alte câteva luni, în vara anului 1953, s-a stabilit în peștera „Sfânta Ana” de pe valea pârâului Cherit.

Cuviosul Ioan Iacob a trecut la cele veșnice în ajunul sărbătorii Schimbării la Față, în data de 5 august 1960, și a fost înmormântat în peștera în care își petrecuse ultimii ani.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a canonizat în anul 1992, cu data de prăznuire la 5 august. În 2016, Sfântul Ioan Iacob Hozevitul a devenit primul sfânt român înscris în Sinaxarul Sfinților Patriarhiei Ierusalimului.

Despre moaștele Sfântului Ioan Iacob, Patriarhul Ierusalimului spunea că reprezintă „mărturia incontestabilă a Învierii Mântuitorului Iisus Hristos și speranța noastră vie”.

Sfântul Ioan Iacob și Catedrala Națională

Cel pe care Patriarhul Daniel l-a numit „românul sfânt din Țara Sfântă”, are o legătură profundă cu Catedrala Națională. Paraclisul de la subsolul Catedralei îl va avea ca ocrotitor și pe Sfântul Cuvios Ioan Iacob, alături de Sfântul Daniil Sihastrul.

Mai mult, în piciorul Sfintei Mese a altarului Catedralei, a fost așezat și numele tatălui Sfântului Cuvios Ioan Iacob, pe nume Maxim, care a murit ca erou în Primul Război Mondial.

Anul trecut, Patriarhul României afirma că „Sfântul Cuvios Ioan Iacob Hozevitul este un model luminos pentru zilele noastre, un duhovnic și mărturisitor al secolului al XX-lea care a ales calea pustniciei și a rugăciunii neîncetate”.

„Viața sa ne învață că indiferent de vremurile în care trăim, de dificultățile și încercările pe care le întâmpinăm, chemarea la sfințenie rămâne aceeași. El ne arată că smerenia, rugăciunea din inimă, postul și despătimirea duc la comuniunea deplină cu Dumnezeu Cel Sfânt”.

Foto credit: Biserica Ortodoxă Română Ierusalim / Facebook

