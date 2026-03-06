Premieră la Cancun: Doi tineri mexicani au fost botezați la biserica românească

Doi tineri mexicani au fost botezați la Biserica „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Cancun, marcând o premieră pentru misiunea ortodoxă românească din localitate.

Slujba a avut loc în cadrul misiunii părintelui Daniel Ene, vicarul eparhial al Mitropoliei celor două Americi, care a slujit la finalul săptămânii trecute atât în Mexic, cât și în Ecuador.

Unul dintre cei botezați a primit numele Antonio, avându-l ca protector pe Sf. Antonie cel Mare, întemeietorul monahismului creștin. Celălalt inițiat al Bisericii a primit numele Moise, în cinstea Sfântului Moise Etiopianul, a cărui viață arată puterea pocăinței și transformarea pe care harul lui Dumnezeu o poate aduce în viața omului.

„Pentru comunitatea din Cancun, această zi rămâne o piatră de hotar: nu pentru că ar marca un început, ci pentru că arată o maturizare a lucrării și o deschidere reală către sufletele locului”, au transmis reprezentanții eparhiei de peste Ocean.

Misiunea părintelui vicar în America Latină a continuat duminică în Ecuador, la Biserica „Sfântul Iosif de la Partoș” din Quito.

Foto credit: Mitropolia celor două Americi