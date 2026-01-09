Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

IPS Ioan și-a petrecut onomastica alături de pacienții spitalului din Jebel și a pus piatra de temelie pentru noua biserică

Mitropolitul Ioan al Banatului și-a sărbătorit ocrotitorul spiritual miercuri, alături de pacienții Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță din Jebel și a pus piatra de temelie pentru noua biserică.

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Boboteaza în Suedia: PS Macarie a binecuvântat apele Mării Baltice

Episcopul Macarie al Europei de Nord a săvârșit marți Sfânta Liturghie și Slujba Aghesmei Mari în Biserica „Sfânta Treime și Sfinții Ioan Botezătorul și Ioan Maximovici” din Stockholm, Suedia, iar apoi a binecuvântat apele Mării Baltice.

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PS Ignatie avertizează: Formalismul ucide credința

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a săvârșit, miercuri, Sfânta Liturghie, în Parohia „Sfântul Ioan” din municipiul Bârlad, atrăgând atenția, cu această ocazie, asupra pericolului formalismului în relația cu Dumnezeu.

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Crăciunul la Chișinău: Omul trebuie să-L primească în suflet pe Pruncul Iisus, îndeamnă Mitropolitul Petru

Mitropolitul Petru al Basarabiei i-a îndemnat pe credincioșii din Chișinău miercuri, de sărbătoarea Nașterii Domnului, la adevărata trăire a Crăciunului, subliniind că „omul trebuie să-L primească în suflet pe Pruncul Iisus”.

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Părintele Dan Damaschin a organizat o petrecere de Sf. Ioan pentru copiii îngrijiți de Asociația Glasul Vieții

Părintele Dan Damaschin a organizat miercuri o petrecere pentru copiii, îngrijiți de Asociația Glasul Vieții, care și-au serbat onomastica de sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul.

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