Boboteaza în Suedia: PS Macarie a binecuvântat apele Mării Baltice

Episcopul Macarie al Europei de Nord a săvârșit marți Sfânta Liturghie și Slujba Aghesmei Mari în Biserica „Sfânta Treime și Sfinții Ioan Botezătorul și Ioan Maximovici” din Stockholm, Suedia, iar apoi a binecuvântat apele Mării Baltice.

Zeci de tineri au intrat în mare pentru a recupera cele trei cruci aruncate de ierarh, iar un tânăr de doar 16 ani a recuperat una din cruci.

Preasfinția Sa a explicat legătura simbolică dintre aruncarea lemnului Sfintei Cruci în apă și un episod biblic din Vechiul Testament.

„Lemnul crucii pe care l-am aruncat în ape a fost prefigurat de către profetul Moise, cel care a aruncat lemnul la Mara în apele sărate și amare și acestea au fost îndulcite prin mila lui Dumnezeu”.

„Apele de odinioară sărate și amare nu reprezintă altceva decât firea noastră omenească, murdărită de păcate și de amărăciunile vieții”, a adăugat Episcopul Europei de Nord.

Totodată, Preasfințitul Părinte Macarie a subliniat lucrarea harului dumnezeiesc care se revarsă la Bobotează asupra întregii creații și asupra omului.

„Iată, ne îndulcim de harul lui Dumnezeu, iar apele, toate impregnate de energiile necreate ale harului dumnezeiesc acum la Bobotează, ne înnoiesc și ne sfințesc și pe noi”.

Grijă pastorală

În ajunul Bobotezei, Preasfințitul Părinte Macarie a binecuvântat cu Agheasma Mare sediile Ambasadei României și Institutului Cultural Român din Stockholm, precum și casele enoriașilor români din capitala suedeză.

Reprezentanții celor două instituții au mulțumit Episcopului Europei de Nord pentru binecuvântare și pentru grija pastorală arătată comunității românești din Scandinavia.

Foto credit: Facebook / Episcopia Europei de Nord