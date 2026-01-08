PS Ignatie avertizează: Formalismul ucide credința

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a săvârșit, miercuri, Sfânta Liturghie, în Parohia „Sfântul Ioan” din municipiul Bârlad, atrăgând atenția, cu această ocazie, asupra pericolului formalismului în relația cu Dumnezeu.



„Cărturarii și fariseii erau extrem de formaliști. Se opreau întotdeauna la ceea ce noi am numi aspectul epidermatic al credinței. Puneau accent pe ceea ce nu era esențial, pe ceea ce ținea de anumite cutume și nu avea niciun fel de relevanță pentru trăirea profunzimii credinței în Dumnezeu, fapt pentru care Însuși Domnul Hristos a fost extrem de aspru și a avut cuvinte care developau aceste tendințe care mergeau înspre formalism”, a spus ierarhul, potrivit Episcopiei Hușilor.

Esența participării la Sfânta Liturghie

Preasfinția Sa a oferit un exemplu de formalism în viața noastră duhovnicească, respectiv participarea la Sfânta Liturghie, unde, de multe ori ignorăm esențialul.

„Să știți că lucrurile nu stau foarte departe față de modul în care noi înțelegem participarea la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. În sensul că trebuie să înțelegem formalismul și ca un fapt care nu ne ajută și nu ne duce înspre esență. Evităm esența, ignorăm esențialul și de aceea nu suntem oameni profunzi”.

„Observați cu foarte mare ușurință că ne pierdem în multe mărunțișuri în viața noastră, depunem efort, energie consumată în lucruri de nimic și esențialul trece pe lângă noi, nu reușim să prindem cu adevărat sensul vieții. Esențialul pentru cei care participă la Sfânta Liturghie este împărtășirea cu Trupul și Sângele lui Hristos”, a subliniat Episcopul Hușilor.

Căutăm sensul sau doar forma?

PS Ignatie a evidențiat cum formalismul își face simțită prezența în viața noastră prin felul în care înțelegem taina Sfintei Spovedanii.

„Suntem foarte formali. Și formalismul este cel care ucide credința. Observați cum unii se spovedesc de Paști, o dată-n an, și zic că așa e obiceiul. Dar de ce te spovedești, ce înseamnă spovedania pentru tine, care este sensul spovedaniei sau de ce te împărtășești?”

„Spunem că așa e obiceiul, că așa am învățat din moși strămoși. Este exact profilul pe care-l identificăm la cărturarii și la fariseii care intrau în conflict cu Domnul Hristos și cu Sfântul Ioan Botezătorul”.

„La fel, ne botezăm copiii dar nu știm ce se întâmplă în Taina Sfântului Botez, accentul fiind pus pe petrecerea de după. Nunta la fel. Când se planifică o cununie, de preot și de rânduiala Bisericii se ține cont în ultimul rând. Când de fapt, evenimentul, esența este Sfânta Slujbă, și toate ar trebui să graviteze în jurul ei”, a mai afirmat Preasfințitul Părinte Ignatie.

Foto credit: Episcopia Hușilor

