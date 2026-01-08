Părintele Dan Damaschin a organizat o petrecere de Sf. Ioan pentru copiii îngrijiți de Asociația Glasul Vieții

Părintele Dan Damaschin a organizat miercuri o petrecere pentru copiii, îngrijiți de Asociația Glasul Vieții, care și-au serbat onomastica de sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul.

Ziua onomastică a fost sărbătorită cu un tort de aproximativ 10 kg și cu daruri pentru toți copiii invitați. Aceștia au primit haine, jucării și cărți.

Într-un videoclip postat pe pagina sa de Facebook, Părintele Dan Damaschin le-a urat „La mulți ani!” celor care îl au drept ocrotitor pe Sfântul Ioan Botezătorul.

Asociația Glasul Vieții ajută anual mii de copii, mame și familii aflate în situații dificile prin proiecte sociale, precum tabere, oferirea de rechizite, haine și încălțăminte și construirea de locuințe.

În anul 2026, organizația își propune să ajute peste 10.000 de copii și tineri: „Ne dorim să mergem mai departe și să dăruim mai mult, să ajungem la mai mulți copii, la mai multe mame și la mai multe familii care așteaptă o mână întinsă”.

Persoanele care doresc să sprijine activitățile desfășurate de părintele Dan Damaschin și Asociația Glasul Vieții, o pot face donând în conturile disponibile aici.

Foto credit: Facebook / Glasul Vieții