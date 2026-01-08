Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

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Patriarhul României despre Agheasma Mare: Este sfințitoare, vindecătoare și eliberatoare

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oficiat marți slujba Aghesmei Mari împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

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IPS Nifon: Într-o epocă dominată de poluare, sărbătoarea Botezului Domnului evocă sacralitatea lumii

„Într-o epocă dominată de poluare, mai ales a apelor, în care creația lui Dumnezeu este desconsiderată și folosită preponderent din perspectiva profitului, sărbătoarea Botezului Domnului evocă sacralitatea lumii noastre, faptul că apa este semnul vieții, al curăției și al înnoirii, care ne invită la purificare, atât de murdăria materială, trupească, cât și de cea sufletească, a păcatului și a ideologiilor care poluează contemporaneitatea”, a spus marți Înaltpreasfințitul Părinte Nifon.

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Boboteaza în Comănești și binecuvântarea râului Trotuș: PS Teofil Trotușanul îndeamnă la întoarcerea către izvorul curăției

„Ziua de astăzi este o chemare de a ne aduce aminte de izvorul vieții și de a ne curăți inima de tot ceea ce este necurat”, a îndemnat de Bobotează Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului pe credincioșii din Comănești, județul Bacău.

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Ierarhul Sucevei și Rădăuților explică lucrările Aghesmei Mari: luminare, vindecare, înnoire, unitate, sfințenie, înviere

„Reînnoiește-ți angajamentul făcut la Botez, ca unul care ai trecut prin Iordan împreună cu Hristos, căci Agheasma Mare este luminare pentru suflet, vindecare pentru trup, binecuvântare pentru casă, înnoire pentru natură, unitate pentru lume, sfințenie pentru omul credincios și înviere pentru veșnicie”, a explicat Arhiepiscopul Calinic al Sucevei și Rădăuților marți, după slujba de Sfințire Mare a apei.

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Arhim. Vasile Pârjol la finalul sărbătorilor de iarnă: Să reflectăm la cât de mult putem dărui și ierta

Prin intermediul rubricii video #Ilfovsuntsieu, Arhim. Vasile Pârjol, starețul Mănăstirii Cernica din județul Ilfov, a transmis câteva gânduri la finalul sărbătorilor de iarnă.

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