Arhim. Vasile Pârjol la finalul sărbătorilor de iarnă: Să reflectăm la cât de mult putem dărui și ierta

Prin intermediul rubricii video #Ilfovsuntsieu, Arhim. Vasile Pârjol, starețul Mănăstirii Cernica din județul Ilfov, a transmis câteva gânduri la finalul sărbătorilor de iarnă.

„Toată pleiada de sărbători din timpul iernii, chiar dacă iarna se lasă așteptată sau nu mai sunt zăpezile de altădată, este un moment de pregătire, un moment în care trebuie să reflectăm la noi înșine, la cei din jurul nostru, la cât putem noi să dăruim, la cât putem noi ierta, cât de mult putem noi să ne schimbăm pe noi înșine, ca și cei din jurul nostru să se schimbe la rândul lor”, a spus starețul.

„Toți așteptăm o schimbare și, cel puțin de la Revoluție, mereu auzim acest slogan: vrem o schimbare, vrem schimbare, schimbare, dar nu facem pași prea hotărâtori în sensul schimbării, așteptăm ca alții să se schimbe, noi lăsând lucrul acesta pe planul doi sau văzând dacă ceilalți dintre apropiații noștri fac lucrul acesta.”

„Avem această ispită, această încercare de a aștepta să facă alții în locul nostru”, a spus Arhim. Vasile Pârjol.

Părintele arhimandrit a amintit în acest sens apoftegma Sfântului Sofronie Saharov, care a spus: Am un gând neostoit să schimb întreaga lume, schimbând un singur om, pe mine însumi.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Raluca Ene