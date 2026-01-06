IPS Nifon: Într-o epocă dominată de poluare, sărbătoarea Botezului Domnului evocă sacralitatea lumii

„Într-o epocă dominată de poluare, mai ales a apelor, în care creația lui Dumnezeu este desconsiderată și folosită preponderent din perspectiva profitului, sărbătoarea Botezului Domnului evocă sacralitatea lumii noastre, faptul că apa este semnul vieții, al curăției și al înnoirii, care ne invită la purificare, atât de murdăria materială, trupească, cât și de cea sufletească, a păcatului și a ideologiilor care poluează contemporaneitatea”, a spus marți Înaltpreasfințitul Părinte Nifon.

Între elementele care poluează suflete și minți, Arhiepiscopul Nifon al Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a enumerat violența, războiul, lăcomia, nedreptatea, răutatea și mândria.

„Agheasma, adică apa plină de harul Duhului Sfânt, reprezintă darul binefăcător și vindecător al acestei sărbători, care ne întărește credința și speranța în vindecarea trupului și a sufletului, precum și voința de a săvârși binele, aducându-ne aminte de propriul Botez și de vocația spre mântuire”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Nifon.

Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie și Sfințirea Mare a apei la Catedrala Arhiepiscopală din Târgoviște, avându-i alături în slujire pe Părintele Ionuț Ghibanu, Vicar Eparhial, pe Părintele Profesor Marian Vîlciu, Prorectorul Universității „Valahia” din Târgoviște, și alți clerici din eparhie.

„Această sărbătoare se referă la sfințirea creației și la reînnoirea vieții creștine, chemând pe fiecare credincios la schimbare, la responsabilitate și la trăirea autentică a credinței”, a mai subliniat chiriarhul Târgoviștei.

„Totodată, ea anticipează Sfânta Taină a Botezului – fundamentul tuturor celorlalte Sfinte Taine ale Bisericii, care este poarta de intrare în creștinism, precum și momentul în care, prin lucrarea Sfântului Duh, în numele Sfintei Treimi, cei botezați devin parte a Bisericii, adică a Trupului Tainic al Domnului, și încep o nouă viață în Hristos.”

Credincioșii prezenți au primit apa sfințită în sticle pregătite special pentru acest moment.

Foto credit: Arhiepiscopia Târgoviștei