Boboteaza în Comănești și binecuvântarea râului Trotuș: PS Teofil Trotușanul îndeamnă la întoarcerea către izvorul curăției

„Ziua de astăzi este o chemare de a ne aduce aminte de izvorul vieții și de a ne curăți inima de tot ceea ce este necurat”, a îndemnat de Bobotează Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului pe credincioșii din Comănești, județul Bacău.

Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala „Sfinții Împărați” din Comănești, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

În cadrul slujbei, a fost citit și cuvântul pastoral al Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, de către protopopul de Moinești, părintele Costel Mareș.

Cea mai mare taină a creștinătății

După Sfânta Liturghie, Episcopul vicar Teofil Trotușanul a oficiat slujba Sfințirii Mari a Apei în parcul din apropierea catedralei. A urmat apoi procesiunea tradițională către râul Trotuș, unde a avut loc sfințirea apelor și aruncarea a trei cruci în râu, recuperate de tineri, potrivit rânduielii locale.

Preasfinția Sa a prezentat legătura dintre Botezul Domnului și viața fiecărui creștin, subliniind smerenia Mântuitorului și taina arătării Sfintei Treimi la Iordan: „Cea mai mare taină a creștinătății. Căci, cu adevărat, ni s-a arătat nouă Dumnezeu Întreit. Glasul Tatălui din Cer s-a auzit zicând Acesta este Fiul meu cel iubit, întru care bine am voit de acesta să ascultați”.

Referindu-se la procesiunea din oraș, Preasfințitul Părinte Teofil a arătat că aceasta are o semnificație profund simbolică: „Această călătorie de la biserică și până aici amintește de drumul pe care Iisus l-a făcut din Nazaret până la Râul Iordan”.

Dar al lui Dumnezeu

Despre Agheasma Mare, ierarhul a subliniat puterea ei vindecătoare și sfințitoare, arătând că apa sfințită este un dar al lui Dumnezeu pentru viața credincioșilor:

„Primim apa sfințită, numită Agheasmă Mare, care are o putere specială de vindecare, de tămăduire, aduce sănătate și mare binecuvântare. Cu ea sfințim casele noastre și toate bunurile, chemând pe Dumnezeu să ne îmbrățișeze cu harul Său”.

„Vă doresc ca Dumnezeu să se arate în fiecare familie, în fiecare casă, să primiți vindecare dacă sunt suferințe, dezlegare dacă sunt păcate și, mai ales, putere de a săvârși faptele cele bune”, a îndemnat Preasfinția Sa.

Tradiție reluată

Credincioșii au primit la final sticle cu apă sfințită în care se află și câțiva stropi din Apa Iordanului, potrivit Episcopului vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Procesiunea la râul Trotuș reprezintă o tradiție veche a municipiului Comănești, întreruptă în perioada comunistă și reluată după anii 2005–2006 de către Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, pe atunci Arhiereu vicar al Episcopiei Romanului, în contextul inundațiilor puternice care au afectat localitatea.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului