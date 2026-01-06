Patriarhul României despre Agheasma Mare: Este sfințitoare, vindecătoare și eliberatoare

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oficiat marți slujba Aghesmei Mari împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

De pe treptele Reședinței Patriarhale, Preafericirea Sa le-a vorbit credincioșilor despre Botezul Domnului și despre Agheasma Mare, spunând că la acest moment al istoriei se sfințește și reînnoiește întreaga lume.

Cele trei lucrări ale Aghesmei Mari

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat că Agheasma Mare nu este doar un simbol liturgic, ci o lucrare vie a harului dumnezeiesc, care se manifestă în mod concret în viața credincioșilor. În acest sens, Preafericirea Sa a evidențiat cele trei lucrări fundamentale ale Aghesmei Mari: sfințitoare, vindecătoare și eliberatoare.

„În primul rând, ea este sfințitoare de suflet și de trup, de case, de gospodării și de grădini”.

În al doilea rând, Patriarhul Daniel a arătat că apa sfințită la Bobotează are și un caracter vindecător, fiind folosită de credincioși ca sprijin în suferințele trupești și sufletești.

„De aceea, Agheasma Mare o iau în timpul anului și cei care sunt foarte bolnavi, precum și cei care nu au voie să se împărtășească, ca o consolare sau mângăiere, primesc dezlegare de la duhovnic pentru a lua Agheasma Mare”, a adăugat Preafericirea Sa.

„În al treilea rând, Agheasma Mare este eliberatoare de duhuri necurate, de patimi rele și de situații dificile”, a subliniat Patriarhul României, arătând că aceasta este un ajutor real în lupta duhovnicească a omului.

Botezul Domnului și Botezul creștin

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a explicat că la Iordan se descoperă temelia Botezului creștin, prin arătarea Preasfintei Treimi: „Noutatea cu totul minunată de la Botezul Domnului în Iordan se arată prin deschiderea cerurilor și arătarea Preasfintei Treimi”.

Patriarhul României a arătat că Botezul săvârșit de Sfântul Ioan era unul al pocăinței, o pregătire pentru Botezul creștin, care dăruiește harul Duhului Sfânt și înfierea omului: „Botezul pocăinței practicat de Sfântul Ioan Botezătorul era doar o pregătire pentru Botezul creștin, deoarece cel al lui Ioan nu dăruia harul Duhului Sfânt”.

„Prin botezul creștin se dăruiește celui botezat, pe lângă iertarea păcatului strămoșesc și a păcatelor personale, și înfierea prin har și începutul învierii sufletului din moartea cauzată de păcat”, a subliniat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

Mulțumiri și recunoștință

Părintele Patriarh Daniel a mulțumit la final autorităților care au sprijinit organizarea evenimentului și i-a îndemnat pe credincioși să guste timp de opt zile din Agheasma Mare, înainte de mâncare.

Preafericirea Sa a menționat cu recunoștință contribuția Parohiei ilfovene Afumați II care a ajutat la îmbutelierea celor 20.000 de peturi cu apă sfințită.

Voluntarii Grupului Tineri în acțiune al Arhiepiscopiei Bucureștilor au împărțit credincioșilor Agheasmă Mare, anafură și o iconiță cu Botezul Domnului.

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Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene