Ierarhul Sucevei și Rădăuților explică lucrările Aghesmei Mari: luminare, vindecare, înnoire, unitate, sfințenie, înviere

„Reînnoiește-ți angajamentul făcut la Botez, ca unul care ai trecut prin Iordan împreună cu Hristos, căci Agheasma Mare este luminare pentru suflet, vindecare pentru trup, binecuvântare pentru casă, înnoire pentru natură, unitate pentru lume, sfințenie pentru omul credincios și înviere pentru veșnicie”, a explicat Arhiepiscopul Calinic al Sucevei și Rădăuților marți, după slujba de Sfințire Mare a apei.

Înaltpreasfinția Sa a prezentat, la finalul slujbei oficiate la Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava”, o serie de 10 îndemnuri pentru credincioși prilejuite de marea sărbătoare a Epifaniei.

Părintele Arhiepiscop Calinic a slujit împreună cu Părintele Episcop vicar Damaschin Dorneanul, cu Arhim. Serafim Grigoraș, starețul mănăstirii și exarh de zonă, cu părinți din obște și de la Centrul Eparhial din Suceava.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corala mixtă „Sfântul Ioan cel Nou” a Catedralei Arhiepiscopale, dirijată de părintele Lucian – Ionuț Tablan Popescu.

În timpul împărtășirii clericilor, Arhim. Serafim Grigoraș a citit o omilie a Înaltpreasfințitului Părinte Calinic al Sucevei și Rădăuților publicată în volumul Sărbătorile – Daruri ale învierii.

Părintele Arhiepiscop Calinic i-a mulțumit părintelui stareț pentru că a adus în atenție cuvântul său exegetic, i-a mulțumit Preasfințitului Părinte Damaschin Dorneanul și celorlalți părinți împreună-slujitori, corului, credincioșilor prezenți la sărbătoare și celor care au ascultat slujba prin intermediul transmisiunii audio pe canalul de YouTube al arhiepiscopiei.

Cu sprijinul fiilor duhovnicești ai mănăstirii, la sărbătoarea Botezului Domnului, în incinta așezământul monahal a fost adusă o cruce de gheață sculptată.

Au fost pregătite 10.000 de sticle cu apa sfințită, îmbuteliate în zilele de 5 și 6 ianuarie 2026 de monahi, monahii, ostenitori și tineri voluntari, o parte dintre aceștia membri ai Asociației Tinerilor Ortodocși Sucevei (ATOS). Toți cei prezenți au primit și iconițe și dulciuri.

Agheasma Mare se consumă pe nemâncate, înainte de anafură, până la Odovania Praznicului Botezului Domnului (14 ianuarie – inclusiv).

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților / Irina Ursachi