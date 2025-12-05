Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Patriarhul Daniel la Sinaxa monahală: Cuvioșii recent canonizați dovedesc că isihasmul nu a dispărut niciodată din Biserică

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a prezidat joi, la Palatul Patriarhiei, Sinaxa Monahală a stareților și starețelor din Arhiepiscopia Bucureștilor, prilej cu care a vorbit despre evenimentele anului 2025, declarat în Biserica Ortodoxă Română Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române și Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea.

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Hramul Paraclisului Arhiepiscopal din Hatfield: Sfinții Paisie și Cleopa au fost serbați în Marea Britanie

Paraclisul Arhiepiscopal din Hatfield (St Albans), aflat în apropiere de Londra, a celebrat marți primul său hram de la înființare, prilejuit de sărbătoarea Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria.

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Mitropolitul Andrei s-a întâlnit cu tinerele familii din Cluj-Napoca

Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului s-a întâlnit cu tinerele familii din Cluj-Napoca, în seara zilei de marți, la Biserica „Întâmpinarea Domnului”.

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Ambasada SUA a sprijinit restaurarea unei biserici maramureșene

Biserica de lemn din satul Oncești, parte a Muzeului Satului Maramureșean, a fost restaurată și repusă în circuitul turistic. Finalizarea proiectului a fost susținută de Fondul Ambasadorial de Conservare a Obiectivelor Culturale al Ambasadei SUA în România.

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„Îmbucură-te om bun”: Tinerii vor porni la colindat prin țară

Tinerii din 12 asociații din țară vor porni într-un Turneu național de colinde în perioada 4-14 decembrie pentru a vesti bucuria Nașterii Domnului. Manifestarea este intitulată „Îmbucură-te om bun”.

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