Hramul Paraclisului Arhiepiscopal din Hatfield: Sfinții Paisie și Cleopa au fost serbați în Marea Britanie

Paraclisul Arhiepiscopal din Hatfield (St Albans), aflat în apropiere de Londra, a celebrat marți primul său hram de la înființare, prilejuit de sărbătoarea Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria.

Slujba a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Ierarhul a subliniat profunzimea ocrotirii duhovnicești oferite de cei doi mari părinți ai monahismului românesc.

„Acest hram nu este doar o prăznuire liturgică, ci o așezare a vieții noastre sub ocrotirea Maicii Domnului și sub rugăciunile Sfinților Cleopa și Paisie – doi mari părinți ai neamului nostru, oameni ai rugăciunii, ai răbdării și ai unei iubiri curate”.

Sfinții cheamă la simplitate

Înaltpreasfinția Sa a evidențiat învățăturile acestora care rămân actuale și necesare pentru credincioșii trăitori în diaspora: „Într-o lume grăbită, în diaspora, unde inima este adesea obosită, Sfinții Cleopa și Paisie ne cheamă la simplitate, la lumină și la întoarcerea către ceea ce este esențial”.

„Sfințenia nu se trăiește în lucruri extraordinare, ci în statornicia pașilor mărunți: în răbdare, în iertare, în ascultare și în nădejde”, a adăugat Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie a adresat mulțumiri părintelui Bogdan Grigorean, slujitorul paraclisului, pentru devotamentul și grija cu care organizează viața liturgică.

Paraclisul, având și hramul „Acoperământul Maicii Domnului”, a fost înființat în anul 2025. Este al treilea lăcaș de cult din Marea Britanie care poartă hramul unor sfinți dintre cei 16 sfinți români canonizați în contextul Centenarului Patriarhiei Române.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord