„Îmbucură-te om bun”: Tinerii vor porni la colindat prin țară

Tinerii din 12 asociații din țară vor porni într-un Turneu național de colinde în perioada 4-14 decembrie pentru a vesti bucuria Nașterii Domnului. Manifestarea este intitulată „Îmbucură-te om bun”.

Grupurile de colindători vor vizita 15 orașe ale României și vor aduce cu ei frumusețea și bogăția colindelor românești, se arată în comunicatul de presă al organizatorilor.

Tinerii își propun să aducă liniște într-o lume dominată de zgomot și agitație și să păstreze vie datina autentică a colindatului.

„Colindele nu sunt cântece de sezon și nici un capitol de etnologie. Sunt urmele bucuriei care a străbătut lumea în clipa în care Dumnezeu S-a născut între oameni. O bucurie atât de mare, încât cerul a cerut glas și a devenit colind”, spun tinerii implicați în eveniment.

Turneul tradițional de colinde va avea loc prin colaborarea asociațiilor de tineret din orașele gazdă și prin susținerea comunităților locale. Participarea este gratuită.

Programul concertelor

4 decembrie – Sibiu | Bistrița

7 decembrie – Sebeș | Reșița | Craiova

8 decembrie – Brașov

9 decembrie – Alba Iulia | Cluj

10 decembrie – Giurgiu | Oradea

11 decembrie – Târgu Mureș | Timișoara

12 decembrie – București

14 decembrie – Arad | Cugir

Programul detaliat al concertelor poate fi consultat pe pagina de Facebook a evenimentului.

Foto credit: Organizația Tinerilor din București