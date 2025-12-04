Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate miercuri pe Basilica.ro.

Sfântul Cuvios Gheorghe prăznuit la Mănăstirea Cernica, la două decenii de la proclamarea canonizării sale

Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica și Căldărușani a fost sărbătorit, miercuri, la Mănăstirea Cernica, în ziua în care s-au împlinit două decenii de la proclamarea canonizării sale.

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IPS Ioachim la hramul Paraclisului arhiepiscopal din Roman: Părinții de la Sihăstria au creat o școală duhovnicească

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a afirmat marți, în cadrul primei slujbe de hram închinate Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria la Paraclisul arhiepiscopal din Roman, că „părinții de la Sihăstria au creat o școală duhovnicească”.

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Editurile Patriarhiei Române așteaptă cititorii cu reduceri de 25% la târgul de carte Gaudeamus

Târgul de carte Gaudeamus s-a deschis miercuri la Pavilionul B2 al Centrului expozițional Romexpo. Editurile Patriarhiei Române și Tipografia Cărților Bisericești își așteaptă cititorii cu reduceri de 25% la toate categoriile de carte.

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Să nu aveți încredere în oamenii instalați în certitudini, a îndemnat PS Ignatie

„Să nu aveți încredere în oamenii instalați în certitudini”, a îndemnat duminică Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, în Biserica „Sfântul Mare Mucenic Mina” din incinta Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara.

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Studiu internațional: Milioane de oameni au acces dificil la Biblie, însă nevoile sunt acum mai vizibile ca oricând

Un nou studiu internațional arată că peste 100 de milioane de oameni trăiesc în țări unde accesul la Biblie este limitat sau riscant. Totuși, analiza oferă și un semn de speranță: nevoile sunt acum identificate mai clar ca oricând, iar sprijinul global poate ajunge mai eficient la cei care au nevoie de Scriptură.

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