IPS Ioachim la hramul Paraclisului arhiepiscopal din Roman: Părinții de la Sihăstria au creat o școală duhovnicească

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a afirmat marți, în cadrul primei slujbe de hram închinate Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria la Paraclisul arhiepiscopal din Roman, că „părinții de la Sihăstria au creat o școală duhovnicească”.

În paraclisul reședinței arhiepiscopale din Roman, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a oficiat Sfânta Liturghie în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim.

Arhiepiscopul Romanului și Bacăului a rememorat atmosfera spirituală a anilor ’60–’70 de la Mănăstirea Sihăstria, subliniind că, în ciuda desființării școlilor monahale și a restricțiilor impuse de Decretul 410 din anul 1959, acolo s-a născut una dintre cele mai vii tradiții duhovnicești ale Ortodoxiei românești.

„Părinții de la Sihăstria au creat o școală duhovnicească. S-au creat oaze de spiritualitate, cetăți de scăpare, unde veneau foștii călugări și călugărițe care au suferit. Dar ei au rămas cu Hristos și au devenit sfinți”.

Fotografie transformată în icoană

A fost evocată și o fotografie a obștii Sihăstriei din 1970, în care apar atât sfinții prăznuiți, cât și mari părinți care au luminat monahismul românesc.

„Atunci când i-am cunoscut, nu știam că aveam să realizez după 40 de ani că am stat la picioarele unor sfinți. Acea fotografie s-a transformat astăzi în icoană”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

Arhiepiscopul Romanului și Bacăului a vorbit despre experiența de tânăr monah la Mănăstirea Sihăstria și despre formarea primită prin sfaturile Sfinților Paisie și Cleopa și ale Părintelui Ioanichie Bălan.

„Vă îndemn să rămâneți întru iubirea lui Dumnezeu, în spiritualitatea celor care ne-au învățat cuvântul adevărului și dreapta credință”, a îndemnat ierarhul.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului