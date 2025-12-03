Să nu aveți încredere în oamenii instalați în certitudini, a îndemnat PS Ignatie

„Să nu aveți încredere în oamenii instalați în certitudini”, a îndemnat duminică Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, în Biserica „Sfântul Mare Mucenic Mina” din incinta Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara.

În predica rostită după citirea pericopei evanghelice despre dialogul dintre tânărul bogat și Mântuitorul, ierarhul a subliniat că înțelepciunea adevărată izvorăște din capacitatea de a pune întrebări și de a recunoaște propriile limite.

„Acest tânăr este extraordinar de înțelept, dovadă că și lui Hristos Îi este foarte drag”, a spus Preasfinția Sa, arătând că el „avea capacitatea să recunoască că pot fi aspecte din viața lui pe care să le lămurească și să găsească un răspuns”.

Preasfințitul Părinte Ignatie a evidențiat contrastul dintre atitudinea smerită a tânărului cu realitatea societății actuale, în care mulți oameni trăiesc într-o autosuficiență periculoasă: „Astăzi asistăm la o atitudine de aroganță, de mândrie din partea multor oameni”.

„Emit cu aroganță și mândrie păreri, fără a avea vreo sensibilitate față de o altă opinie”, a adăugat ierarhul.

Idolatrizarea propriilor idei

Episcopul Hușilor a avertizat asupra unei forme moderne de idolatrizare a propriilor idei.

„Oamenii care nu au întrebări și cred că au doar certitudini nu dau dovadă de înțelepciune, ci de închistare, de idolatrie față de propriile păreri”.

De asemenea, Preasfinția Sa a atras atenția asupra tendinței contemporane de a crede că ne pricepem la toate, ignorând competența reală: „Dacă ne uităm în spațiul virtual, toți sunt omniscienți, toți știu de toate. Nimeni nu are nicio îndoială”.

Ierarhul a subliniat că adevărata maturitate se vede în disponibilitatea de a recunoaște când nu stăpânim un anumit domeniu: „Pentru mine este un indiciu de înțelepciune când un om are tăria de caracter să recunoască că nu se pricepe la un anumit lucru”.

„Să ne ajute Domnul să nu cădem în capcana aceasta a oamenilor aroganți, mândri, plini de sine și atotștiutori”, a concluzionat Preasfințitul Părinte Ignatie.

Foto credit: Episcopia Hușilor