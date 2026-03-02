Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.
36 de ani de arhierie ai Patriarhului Daniel: A imprimat un ritm și un etos Bisericii noastre
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a fost felicitat duminică, la finalul Sfintei Liturghii de la Catedrala Patriarhală, cu ocazia aniversării a 36 de ani de slujire arhierească.
Patriarhul României îndeamnă la sprijin pentru finalizarea picturii Catedralei Naționale
Patriarhul României îndeamnă la sprijin pentru finalizarea picturii Catedralei Naționale
Patriarhul Daniel la Duminica Ortodoxiei: Icoanele ne cheamă la rugăciune, sfințenie și comuniune
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat, în Duminica Ortodoxiei, rolul esențial al sfintelor icoane în viața credincioșilor. „Icoanele ne cheamă la rugăciune, la sfințenie și la comuniune cu toți Sfinții lui Dumnezeu”, a afirmat Patriarhul României.
Reprezentanța Patriarhiei Române la Locurile Sfinte oferă sprijin pelerinilor aflați în Israel
Reprezentanța Patriarhiei Române la Locurile Sfinte oferă sprijin pelerinilor aflați în Israel, în contextul tensiunilor de securitate și al închiderii temporare a spațiului aerian.
Ajută misiunea socială a Bisericii: Ce este Fondul Central Misionar și când poți contribui?
Începând cu duminica aceasta, în toate lăcașurile de cult din cuprinsul Patriarhiei Române, vor fi colectate fonduri pentru susținerea misiunii sociale a Bisericii.