Ajută misiunea socială a Bisericii: Ce este Fondul Central Misionar și când poți contribui?

Începând cu duminica aceasta, în toate lăcașurile de cult din cuprinsul Patriarhiei Române, vor fi colectate fonduri pentru susținerea misiunii sociale a Bisericii.

Colecta va compune Fondul Central Misionar, stabilit de către Sfântul Sinod ca resursă pentru facilitarea actelor de solidaritate în viața Bisericii.

Fondul Central Misionar va susține:

eparhiile, parohiile și mănăstirile aflate în dificultate;

familiile vulnerabile, copiii lipsiți de sprijin și persoanele aflate în suferință;

programele educaționale, social-filantropice și social-misionare;

comunitățile din zone defavorizate, care au nevoie de întărire și speranță.

Îndemnul Sfântului Sinod

Ziua în care începe colecta pentru Fondul Central Misionar este prima duminică din Postul Mare, numită și Duminica Ortodoxiei. Cu acest prilej, în fiecare an, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române semnează o scrisoare pastorală adresată tuturor clericilor, monahilor și credincioșilor laici în care rememorează restabilirea cultului icoanelor în anul 843 și transmit îndemnuri pastorale practice, mai ales în contextul Postului Mare.

Tot această scrisoare pastorală sau enciclică sinodală este utilizată pentru a resensibiliza credincioșii față de semenii în nevoi și pentru a încuraja filantropia.

Filantropia este, așadar, icoana vie a credinței noastre. Ea nu este doar un simplu gest social, ci o lucrare a Duhului, o prelungire a iubirii lui Dumnezeu în lume.

Ierarhii numesc Duminica Ortodoxiei „ziua în care Biserica întreagă își întinde mâna spre cei încercați: oameni împovărați de multe lipsuri și suferințe, comunități aflate în dificultate, misiuni care își poartă crucea în locuri grele și parohii care trăiesc cu resurse puține, dar cu nădejde mare”.

Exprimând recunoștința pentru donațiile făcute în anii anteriori, credincioșii sunt încurajați să contribuie și anul acesta la Fondul Central Misionar, o campanie de donații care împlinește 70 de ani de când a fost creată.

Ce este Fondul Central Misionar?

Fondul Central Misionar fost inițiat pentru ajutorarea parohiilor mici din ţară, îndeosebi a celor din Ardeal, care aveau nevoie de sprijin pentru a finaliza construcția bisericilor și pentru renovarea lăcașurilor de cult.

Înființat în 1956, în timpul Patriarhului Justinian Marina, Fondul Central Misionar a fost alimentat inițial de eparhiile din țară, Administrația Patriarhală și Institutul Biblic și de Misiune Ortodoxă.

Din 1957, colecta a fost extinsă la nivelul parohiilor, oferind astfel posibilitatea tuturor credincioșilor să contribuie la sprijinirea bisericilor aflate în dificultăți.

Odată cu organizarea diasporei românești, prin înființarea de noi parohii, mănăstiri și eparhii, în anul 2011 s-a hotărât ca această colectă să fie extinsă la nivelul tuturor eparhiilor din Patriarhia Română, atât din țară, cât și din străinătate.

Cum să contribui?

Colecta pentru Fondul Central Misionar se desfășoară anul acesta, între 1 și 15 martie, în primele trei duminici din Postul Mare.

Persoanele care doresc să contribuie la acest fond o pot face în orice lăcaș de cult din cuprinsul Patriarhiei Române.

Doar în anul 2025, la nivelul Patriarhiei Române au fost cheltuiți aproape 80 de milioane de euro pentru susținerea întregii activități de asistență socială și filantropică şi pentru sprijinirea sinistraților.

În această sumă nu au fost cuprinse cheltuielile privind activitățile caritabile ale parohiilor şi mănăstirilor în favoarea bolnavilor, bătrânilor, copiilor și săracilor, care nu au fost cuantificate financiar şi, ca atare, nici raportate sistematic centrelor eparhiale.

Foto credit: Federația Filantropia