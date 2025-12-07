Biblioteca Sfântului Sinod și Mănăstirea Antim organizează audiția unui spectacol radiofonic dedicat Sfântului Sofian

Biblioteca Sfântului Sinod și Mănăstirea Antim organizează miercuri, 10 decembrie, audiția spectacolului radiofonic „Sofian. Duhovnicul Sfânt al Bucureștilor”.

Evenimentul va avea loc la Mănăstirea Antim începând de la ora 18:00, avându-i ca invitați pe Arhim. Antipa Burghelea și Protos. Teofan Popescu, monahi ai Mănăstirii Antim, și pe jurnalistul Cristian Curte de la Radio România, ale cărui înregistrări cu vocea Sf. Cuv. Sofian sunt incluse în spectacol.

Spectacolul a fost lansat în premieră absolută în septembrie, la Chișinău, ca un omagiu adus duhovnicului născut pe tărâmul Basarabiei.

Spectacolul este scris de scenaristul Ion-Costin Manoliu și regizat de Cristina Chirvasie. Rolul sfântului este interpretat de Ștefan Ruxanda, care a debutat cu acest rol la Teatrul Național Radiofonic.

Despre Sf. Cuv. Sofian de la Antim

Născut în Basarabia la 7 octombrie 1912, în satul Cuconeștii-Vechi, județul Bălți, cu numele de botez Serghie, într-o familie cu șase copii, Sf. Cuv. Sofian de la Antim s-a închinoviat la vârsta de 14 ani la Schitul Rughi din județul Soroca.

La 25 de ani a primit tunderea în monahism la Mănăstirea Dobrușa. După ocuparea Basarabiei de către sovietici, în iunie 1940, împreună cu starețul Mănăstirii Dobrușa și alți călugări din obște, a trecut Prutul și s-a stabilit la Mănăstirea Căldărușani.

A studiat Artele Frumoase și Teologia la București, de-a lungul timpului pictând mai multe biserici din țară și din Orientul Mijlociu.

Între 1958 și 1964 a fost închis pentru participare la mișcarea spiritual-culturală „Rugul Aprins”, considerată subversivă de regimul comunist ateist. A revenit la Mănăstirea Antim, al cărei stareț a fost până la trecerea la Domnul, în 14 septembrie 2002.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro