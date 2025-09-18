Biblioteca Metropolitană București marchează Ziua Capitalei printr-o serie de evenimente culturale

Biblioteca Metropolitană București (BMB) organizează o serie de evenimente culturale în zilele de 19 și 20 septembrie cu ocazia Zilei Capitalei.

Proiectul are ca obiectiv promovarea moștenirii culturale a orașului și evidențierea semnificației datei de 20 septembrie, prima atestare documentară a Bucureștiului, se arată într-un comunicat de presă al instituției culturale.

„Ne dorim să întărim legătura dintre comunitate și cultură, să cultivăm respectul pentru istorie și să oferim publicului experiențe valoroase”, a declarat Ramona Ioana Mezei, Director General al BMB.

La sediul central din strada Tache Ionescu va avea loc vineri deschiderea expoziției „Centenarul Patriarhiei Române” realizată pe baza imaginilor din arhiva Bibliotecii Sfântului Sinod.

În aceeași zi, de la ora 17:00, va avea loc recitatul „Opera la Bibliotecă”.

De asemenea, activități similare se desfășoară și în filialele Bibliotecii Metropolitane București. Programul integral este disponibil aici.

Zilele Bucureștiului sunt organizate în preajma datei de 20 septembrie, care amintește de prima atestare documentară a orașului. Anul acesta se împlinesc 566 de ani de când municipiul București a fost consemnat într-un act.

Foto credit: Biblioteca Metropolitană București