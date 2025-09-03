Biblioteca Județeană din Oradea a fost renovată și modernizată la standarde europene

Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” din Oradea, singura open-space din România, a fost renovată și modernizată la standarde europene, informează Agerpres.

Pentru a marca finalizarea proiectului, în perioada 2-5 septembrie se desfășoară la Oradea Conferința Națională a Asociației Bibliotecarilor din România (ABR), cu titlul „Biblioteca – Inovație, accesibilitate, comunicare”.

La evenimentul inaugural au participat reprezentanți ai administrației locale, ai firmelor de construcții care au renovat clădirea, oameni de cultură, membrii ai Asociației Bibliotecarilor din Români și alți invitați.

„Începând de azi, Biblioteca Județeană are o nouă înfățișare și este în măsură să ofere noi funcțiuni pentru bihoreni adaptate vremurilor de azi și va avea un rol mai important în comunitatea bihoreană. Suntem, practic, singurul proiect din România, de acest fel care a ajuns la final și este de astăzi în funcțiune”, a declarat președintele CJ Bihor, Mircea Mălan.

Modernizarea sediului central al Bibliotecii Județene „Gheorghe Șincai” a presupus reorganizarea clădirii în două zone distincte: una destinată depozitării cărților și spațiilor administrative, iar cealaltă deschisă publicului, care va include un atrium și zone adiacente pentru diverse activități culturale și educaționale.

Biblioteca dispune de multiple spații pentru activități cu tinerii. Aceasta are un studio-ul de podcast, în cadrul căruia pot fi realizate interviuri. Publicul va avea acces și la cărți electronice (e-books) și cărți audio (audiobooks).

Foto credit: Agerpres / Eugenia Pașca