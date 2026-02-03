PS Benedict le propune tinerilor șapte piloni importanți în formarea spirituală

Episcopul Benedict al Sălajului le-a propus tinerilor șapte piloni importanți în formarea unei personalități robuste din punct de vedere spiritual, din Evanghelia citită la praznicul Întâmpinării Domnului. Sărbătoarea coincide cu Ziua Internațională a Tineretului Ortodox.

Pornind de la versetul „…să-L pună înaintea Domnului” (Luca 2, 22), Preasfinția Sa a subliniat că „tinerii au nevoie să stea sau să fie așezați înaintea Domnului, cu toată istoria lor, pozitivă sau complicată”.

„Țelul major al unui tânăr se cere a fi dreptatea lui Dumnezeu, adică o viață curată, neamestecată, pe cât posibil, cu patimi distrugătoare. O viața așezata poate genera o minte limpede, cu viziune clară asupra lumii, o voință determinată și bine orientată, dar și inimă lărgită, care să iubească sănătos și asumat”, a evidențiat ierarhul.

Nevoie de răbdare

Episcopul Sălajului i-a îndemnat pe tineri să aibă răbdare și să se străduiască să mențină o viață activă: „Toate se întâmplă la vremea lor, o parte consistentă din proiectele noastre se datorează determinării, sârguinței și consecvenței noastre, dar împlinirea acestora stă în mâna lui Dumnezeu”.

„Credința în lucrarea lui Dumnezeu cu noi aduce pace în inimă, curaj pentru cele ce vin și alungă anxietatea cu privire la viitorul incert. Starea de bine înlăuntrul nostru nu se naște din siguranțele omenești, ci din abandonarea în brațele Domnului – toate sunt cu voia lui Dumnezeu”, a explicat Preasfințitul Părinte Benedict.

Ierarhul a atenționat că urmarea lui Dumnezeu nu presupune o cale lipsită de provocări, un drum uniform, ci uneori reușite exterioare, alteori insuccese, ba chiar împotriviri, din afară sau dinăuntru.

„Ba mai mult, în anumite situații, experiențele noastre sunt asimilate sabiei, care tranșează, clarifică, curăță lucruri, chiar cu durere, însă, pentru a limpezi atitudini, realități sau prospective”.

Fidelitatea față de Biserică

Episcopul Benedict a subliniat că fidelitatea față de Biserică și practicile sale poate să aducă împliniri majore.

„O provocare serioasă în cazul tinerilor este tocmai această încăpățânare de a sta aproape, în orice condiții, înțelegând miza de durată pe care o presupune”.

Preasfinția Sa a evidențiat importanța atenției și a grijii, ca prin tot ceea ce facem, să observăm progresul în înțelepciune, prin harul lui Dumnezeu.

„Grila de selecție pentru tot ceea ce dorim să întreprindem să fie tocmai evoluția spirituală care stă la baza personalității unui tânăr”.

Episcopul Sălajului a încheiat cu un mesaj de recunoștință la adresa tinerilor din Biserică: „Le suntem recunoscători tinerilor noștri pentru prezența lor activă în Biserică, îi așteptăm mereu să ne provoace la noi inițiative și să se arate actori inspirați pentru o Biserică vie, mereu tânără și dinamică”.

Foto credit: Episcopia Sălajului