Belgradul pune arta sacră ortodoxă pe harta UNESCO în contextul celebrării diversității expresiilor culturale

La Belgrad a fost vernisată marți expoziția de artă sacră ortodoxă „Lumina Logosului”, care reunește 125 de icoane realizate de 97 de artiști din 12 țări.

Evenimentul, la care a participat Preafericitul Părinte Porfirie, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Sârbe, a fost inclus pe harta manifestărilor UNESCO organizate pentru a marca a 20-a aniversare a Convenției privind protecția și promovarea diversității expresiilor culturale.

„În această seară, ca de fiecare dată în Biserică – adică în comunitatea cea dumnezeiesc-omenească – ne adună Lumina Logosului: Hristos Domnul – Lumina cea adevărată, blândă, de viață dătătoare și plină de bucurie a Tatălui; lumina care este viața oamenilor și a întregii făpturi”, a spus Patriarhul Porfirie.

„Nimeni, în întreaga istorie, nu a descoperit neamului nostru sârbesc această Lumină, nici nu l-a luminat, sfințit și îmbogățit prin ea mai mult decât Sfântul Sava, a cărui 850 de ani de la naștere îi sărbătorim.”

„Această expoziție este expresia dorinței ca și în vremea noastră, prin creația artistică – formă aparte de nevoință, să ne apropiem de lumina lui Hristos-Dumnezeu, Logosul, pe Care Sfântul Sava L-a preamărit prin cuvânt și L-a slăvit prin viață”, a adăugat Preafericirea Sa.

„Dorim nu doar să dăm mărturie despre Ortodoxie prin artă, ci și să mărturisim și să împărtășim prin viața noastră pe Hristos – Lumina care luminează în întuneric și pe care întunericul nu a cuprins-o.”

Evenimente conexe

Printre artiștii care expun se numără și românii Grigore Popescu-Muscel, Mihai Coman și Andrei Mușat.

În perioada 27 august-4 septembrie, artiștii participă la Masterclassuri în care pictează împreună, făcând schimb de experiență.

Evenimentul este organizat de Centrul Cultural Kaleidoscop. Expoziția de la Galeria Fundației Kolarak rămâne deschisă publicului până în 11 septembrie 2025.

România va marca a 20-a aniversare a Convenției privind protecția și promovarea diversității expresiilor culturale printr-o conferință organizată în 9 septembrie la București și dedicată culturii ca vector pentru dezvoltarea durabilă.

Foto credit: Instagram / patrijarh_porfirije (deschidere articol)