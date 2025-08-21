Bazilica Sfântul Petru din Cetatea Vaticanului poate fi explorată digital din orice colț de lume

Bazilica Sfântul Petru din Cetatea Vaticanului poate fi explorată digital, în 400.000 de imagini de înaltă rezoluție, din orice colț de lume.

Grație colaborării dintre Vatican, compania de conservare digitală Iconem și Microsoft, vizitatorii pot pătrunde într-o experiență virtuală ce îmbină tehnologia de ultimă generație cu patrimoniul religios și artistic al uneia dintre cele mai importante biserici din lume.

Proiectul „La Basilica di San Pietro” a fost realizat în doar trei săptămâni, în timpul cărora echipa Iconem a fotografiat și scanat digital întreaga bazilică, interior și exterior, colectând peste 400.000 de imagini de înaltă rezoluție.

Cu ajutorul fotogrametriei avansate, al camerelor, dronelor și scanerelor laser, a fost creată versiunea digitală a Bazilicii Sfântului Petru.

Inteligența artificială, oferită de Microsoft prin platforma Azure și laboratorul AI (Artificial Intelligence) for Good, a procesat aceste date și a permis reconstrucția 3D a fiecărui detaliu – de la mozaicurile de pe cupolă până la textura pietrei de pe pardoseală.

Ce cuprinde turul virtual?

Vizitatorii digitali pot admira de aproape lucrări emblematice precum Pietà lui Michelangelo sau baldachinul baroc impunător creat de Bernini, deasupra altarului papal.

Pot urca vizual spre cupola proiectată de Michelangelo și finalizată de della Porta, cu o vedere panoramică asupra Romei, sau pot coborî în Grotele Vaticanului, acolo unde se află mormântul Sfântului Apostolul Petru și al mai multor papi.

Toate aceste elemente sunt însoțite de explicații interactive, informații istorice, ghiduri vizuale și interpretări artistice.

În plus, modelul digital a fost rafinat pentru a detecta eventuale daune structurale, de la fisuri la mozaicuri deteriorate, servind totodată drept instrument în conservarea fizică a monumentului.

Jubileul Anului Sfânt 2025

Experiență virtuală a făcut parte din pregătirile pentru Jubileul Anului Sfânt 2025, eveniment al Bisericii Catolice organizat o dată la 25 de ani, cu tema „Pelerinii speranței”.

Cu ocazia expoziției „Pétros enì”, care a avut loc în luna noiembrie 2024, versiunea digitală a Bazilicii a devenit, începând cu această dată, accesibilă publicului larg, atât online, cât și în expoziții fizice dedicate pelerinilor veniți la Roma.

Pentru cei peste 35 de milioane de pelerini așteptați la Vatican și pentru milioanele de credincioși care nu pot face călătoria, opțiunea digitală oferă șansa de a vizita, măcar virtual, Bazilica Sfântul Petru.

Foto credit: Vatican News / Facebook