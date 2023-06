Basilica15: Mesaje de felicitare de la urmăritorii noștri pe rețelele de socializare

Felicitările au curs vineri, la împlinirea a 15 ani de activitate online a Agenției de știri Basilica. Ne-au scris ierarhi, diplomați români și străini și simpli cititori – atât români din țară și din diaspora, cât și ortodocși de alte naționalități.

Mesajele primite pe o multitudine de platforme ne bucură, ne onorează și ne responsabilizează.

Am selectat câteva:

Instagram

@basilica.ro (RO/EN)

Darius.echim: La mulți ani de transmis binele de știut! Sunt onorat și mă bucur de buna colaborare cu echipa Basilica.

gabrielatemneanu: Vă citesc știrile cu drag și cu mult interes. Sunteți o lumină în peisajul media din România. La mulți ani!

ana_avram94: La mulți ani binecuvântați! Aveți un talent deosebit atât la scris, cât și la fotografie! Keep it up!

claudiadotaa: Mulțumim și spor în toate cele bune! La cât mai multe realizări spre tot binele de știut!

olarium2460: Dumnezeu să vă răsplătească toată osteneala depusă!

blindu.ionut: Felicitări și mult succes în a transmite oamenilor binele de știut!

vlasin.david: Dumnezeu să vă răsplătească toată munca! Întru mulți ani!

luciancolda: Doresc echipei Basilica.ro mulți ani rodnici și binecuvântați în slujba Bisericii și a neamului!

tomicibogdanmihail23: Fie ca cele mai frumoase binecuvântări ale lui Dumnezeu să se răsfrângă asupra dumneavoastră!

drmojganb: Thank you for sharing amazing religious photos from Romania! Good luck, dear Basilica.ro.

mihaiteodora31: Vă apreciez pentru fiecare postare!

Facebook

@basilica.ro (RO)

@basilica.en (EN)

Ana Popa: La mulți ani cu spor în îndeplinirea misiunii pe care v-ați asumat-o cu generozitate! Vă mulțumim!

Păduraru Luminița: Felicitări jurnaliștilor, colaboratorilor echipei de știri și implicit fondatorului! – Felicitări maxime!

Constantin Pârvan: La mulți ani fericiți și sănătoși! Cea mai bună agenție de știri din țară! Vă urmăresc cu drag!

Cristian Moraru: La mulți ani! Dumnezeu să ne întărească în credință alături de dumneavoastră.

Edward Kleinguetl: Congratulations! Thank you for your ministry! To many more blessed years! I am grateful His Beatitude Patriarch Daniel recognizes your efforts because you amplify his messages for many of us who are outside the borders of Romania.

Mareen Ewan: Congratulations and keep the excellent quality of the English publications!

Lector Francisco José Pino Rodríguez: Please create the App for iPhone soon!

Twitter

@AgentiaBasilica (RO)

@BasilicaNews (EN)

Pe Twitter au venit în principal mesajele diplomaților români și străini care ne urmăresc.

David Saranga, fost ambasador al Israelului în România: Happy 15th anniversary to Basilica News Agency 🇷🇴 Your dedication to upholding high standards of journalism is truly commendable. Thank you for providing us with reliable and insightful news coverage about the #Orthodox Church in 🇷🇴. Many more years of impactful reporting and staying true to your professional mission!

Marius Lazurca, Ambasadorul României în Mexic: Mă alătur și eu, ca simplu cititor, acestor felicitări îndreptățite și urez @AgentiaBasilica cât mai multe asemenea aniversări.

Embassy of Romania in London (Ambasada României la Londra): Best wishes to @BasilicaNews for celebrating 15 years of activity!

Laura Popescu, Ambasadoarea României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord: La mulți ani, @AgentiaBasilica! Să ne aduceți mereu vești bune de pretutindeni unde trăiesc români!

Orthodox History: Congratulations & many years to my dear brother @AurelianNicolae & his team at @BasilicaNews. I read their work every day, on both contemporary & historical Orthodoxy.

Fotomontaj de Basilica.ro cu fotografii publice de profil ale urmăritorilor noștri de pe rețelele de socializare (deschidere articol)

