Sărbători cu Basilica Travel: Ofertele pentru Crăciun sau Revelion la Alba Iulia

Agenția de pelerinaje Basilica Travel a Patriarhiei Române a inclus în oferta sa de turism intern două oferte de petrecere a sărbătorilor de iarnă la Alba Iulia: una pentru sărbătorile de Crăciun și una în aceeași zonă, dar la trecerea dintre ani.

Ambele programe sunt centrate în jurul uneia dintre cele mai noi mănăstiri din Alba Iulia, Mănăstirea „Hristos Pantocrator”, construită în stil brâncovenesc și sfințită în 2021.

Lăcașul de cult, ocrotit de Sfântul Mare Mucenic Mina, are în patrimoniu o icoană a Sfântului Cuvios Paisie Aghioritul adusă de la Mănăstirea Vatoped din Muntele Athos și un fragment din moaștele Sfântului Vasile cel Mare.

Pelerinii care aleg oferta de Crăciun (24-27 decembrie 2025) vor vizita mănăstirea prahoveană Cornet și centrul Sibiului, urmând ca de Crăciun să participe la Liturghie la Mănăstirea „Hristos Pantocrator”.

În a doua zi de Crăciun, programul include popasuri la Mănăstirile Râmeț (jud. Alba) și Prislop (jud. Hunedoara).

Detalii despre pelerinajul de Crăciun la Alba Iulia se găsesc aici.

Pentru cei care vor să sărbătorească trecerea dintre ani la Alba Iulia, Agenția de pelerinaje Basilica Travel oferă un program cu participare la slujba trecerii dintre ani tot la Mănăstirea „Hristos Pantocrator” din județul Alba.

Nu lipsesc popasurile la mănăstiri prahovene și la mănăstirile Râmeț și Prislop.

Detalii sunt disponibile aici.

Avansul minim este de 200 de lei, copiii cu vârste de până la doi ani au acces gratuit la pelerinaj, iar cei între 2 și 12 ani au reducere de 100 de lei din prețul programului.

