Basarab Fest 2025: Cultura și istoria românilor celebrate în județul Argeș

Ediția a doua a Festivalului Național de Științe și Arte „Basarab Fest” s-a desfășurat în perioada 26-27 septembrie 2025, reunind în județul Argeș personalități din mediul academic, clerici, artiști și oameni de cultură din România și Republica Moldova.

Festivalul a constat într-un simpozion dedicat moștenirii Dinastiei Basarabilor în orașul Câmpulung Muscel, precum și concursuri naționale de literatură și arte vizuale, spectacole artistice și concerte desfășurate în comuna Budeasa Mare. Aceste evenimente au avut ca scop promovarea valorilor istorice și culturale românești.

Moștenirea Dinastiei Basarabilor

În cadrul simpozionului a fost lansată antologia „Moștenirea Dinastiei Basarabilor”, care reunește evenimentele, lucrările științifice și creațiile poetice prezentate la prima ediție a festivalului din 2024. Volumul a fost coordonat de Claudiu Dumitrache, sub egida Colecției Regal Literar, și este prefațat de Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului și de academicianul Ioan-Aurel Pop.

În deschiderea simpozionului, părintele consilier Cosmin Bloju a dat citire mesajului transmis de IPS Calinic Argeșeanul, care a subliniat rolul voievozilor Basarabi în istoria românilor și datoria generațiilor actuale de a păstra vie moștenirea culturală și spirituală.

„Străbunii ne adresează, prin conștiința noastră, o chemare sfântă – aceea de a nu lăsa să fie astupate potecile bătute de aceștia și să nu fim cuprinși de nepăsare și de uitare”, a precizat ierarhul.

Academicianul Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, a transmis un mesaj video participanților:

„Manifestările închinate Dinastiei Basarabilor vin să ne întărească memoria colectivă. Având, în afară de memoria noastră individuală, și memorie colectivă, ne gândim cu drag la trecut și ne place să luăm exemple din trecut”.

Arta în plin-plan

Peste 400 de participanți din țară și din Republica Moldova au luat parte sâmbătă, pe 27 septembrie, la o zi dedicată literaturii și artelor.

În cadrul festivității, juriul Concursului Național de Literatură „Toată vremea-și are vreme” l-a desemnat câștigător al Trofeului Basarabilor pentru Literatură pe pr. prof. univ. Marian Nicolae din București, apreciat pentru poeziile cu tematică creștină, între care una dedicată Catedralei Naționale.

Ziua a continuat cu spectacole artistice și recitaluri, aducând în prim-plan creativitatea tinerilor și legătura dintre tradiție și prezent.

Festivalul „Basarab Fest” a fost instituit în anul 2024 prin semnarea hrisovului de întemeiere de către IPS Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, Sorin Stanciu, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, Cristiana Sima, inițiatoarea proiectului, Claudiu Dumitrache, președintele Societății Române Regal Literar, Iuliana Gorea-Costin, președintele Asociației pentru Dezvoltarea României, Rareș Prisăcariu, Elena Iagăr și Nicolae Dobre.

Foto credit: Basarab Fest